Nach Skandal um Richterin: Prozess neu aufgerollt

Ankläger: „Aller Arten von Unterlassung“ schuldig

Staatsanwalt Ferrari sagte, die Angeklagten hätten sich „aller Arten von Unterlassung“ schuldig gemacht. Maradonas Lebensende sei „grausam“ gewesen. „Jeder, der in seiner letzten Woche daran gedacht hätte, ihn mit einem Auto oder Krankenwagen in eine Klinik zu bringen, hätte sein Leben gerettet“, sagte Ferrari. Der Anwalt Fernando Burlando, der Maradonas Töchter Dalma und Gianinna vertritt, hielt im Gerichtssaal ein Stethoskop hoch: „Dieses kleine Instrument, das in der Medizin so wichtig ist, wurde Maradona zwischen dem 11. und 25. November nie auf die Brust gesetzt“, sagte er.