Lily Collins sorgt im Crop-Top für Mega-Wirbel

Fans nehmen Collins in Schutz

Viele Fans nahmen Collins im Netz aber auch in Schutz. Einer schrieb etwa: „Ich habe gelesen, dass sie mit Anorexie zu kämpfen hatte. Anstatt sie dafür zu kritisieren, wie sie aussieht, sollte man sie lieber dafür loben, wie schön sie ist und was für eine tolle Schauspielerin sie ist. Wir haben nämlich wirklich keine Idee von ihrem Leben.“