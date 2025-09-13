Lily Collins sorgt im Crop-Top für Mega-Wirbel

Bei der Fashion Week in New York zeigte sich Lily Collins in bester Emily-Cooper-Manier und präsentierte sich in einem schimmernden Ensemble aus Crop-Top und Rock. Doch der High-Fashion-Auftritt der Schauspielerin versetzte ihre Fans auch in große Sorge.
Mit der Netflix-Hitserie „Emily in Paris“ hat sich Lily Collins nicht nur in die Herzen der Fans gespielt, sondern wird auch als neue Fashion-Ikone gefeiert. Bei der Modenschau von Calvin Klein in New York machte sie ihrem Ruf jetzt alle Ehre.
Sixpack als Blickfang
Denn Collins schlüpfte für ihren Auftritt auf der New Yorker Fashion Week in einen weißen, schimmernden Pailletten-Look der US-Marke, die die Serien-Beauty in diesem Frühjahr zu ihrem neuen Werbegesicht ernannt hatte. Dazu kombinierte die Serien-Beauty silberne Sandaletten und eine weiße Clutch in der Form des ikonischen CK-Parfüms.
Zwischen Crop-Top und Rock blitzte zudem der Bauch der 36-Jährigen hervor – und ausgerechnet dieser sorgte bei den Fans für jede Menge Aufregung. Denn obwohl Collins stolz ihren Sixpack präsentierte, erschien die Körpermitte der Schauspielerin gleichzeitig fast schon zerbrechlich.
„Ich hoffe, es geht ihr gut“
Auf Social Media meldeten sich daraufhin zahlreiche besorgte Fans zu Wort. „War sie immer so dünn?“, fragte ein Fan sogleich: „Normalerweise sehe ich sie nicht in bauchfreien Oberteilen, deshalb ist mir das nicht aufgefallen. Sie ist wunderschön, aber ich hoffe, es geht ihr gut.“
„Versteht mich nicht falsch, ich liebe sie, aber wie kann das gesund sein?“, fragte sich noch ein Fan. Und gleich mehrere wiesen darauf hin, dass Lily Collins dank ihrer Rolle der Emily Cooper auch ein Vorbild für vor allem junge Frauen sei und mit Auftritten wie diesen ein ungesundes Körperbild vermittle.
Fans nehmen Collins in Schutz
Viele Fans nahmen Collins im Netz aber auch in Schutz. Einer schrieb etwa: „Ich habe gelesen, dass sie mit Anorexie zu kämpfen hatte. Anstatt sie dafür zu kritisieren, wie sie aussieht, sollte man sie lieber dafür loben, wie schön sie ist und was für eine tolle Schauspielerin sie ist. Wir haben nämlich wirklich keine Idee von ihrem Leben.“
2017 spielte Lily Collins im Film „To the Bone“ eine junge Frau, die an Magersucht leidet. Im selben Jahr erschien ihre Autobiografie „Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“, in der sie ganz offen darüber schrieb, jahrelang selbst an einer Essstörung gelitten zu haben.
Wie Collins enthüllte, sei der Auslöser dafür die Scheidung ihres Vaters Phil Collins von seiner dritten Ehefrau Orianne Cevey gewesen. Lily Collins stammt aus der Ehe des Musikers mit Schauspielerin Jill Tavelman.
