Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fans in großer Sorge

Lily Collins sorgt im Crop-Top für Mega-Wirbel

Society International
13.09.2025 13:55
Lily Collins zeigte bei der Fashion Week in New York ihren Sixpack – und versetzte damit ihre ...
Lily Collins zeigte bei der Fashion Week in New York ihren Sixpack – und versetzte damit ihre Fans in Sorge.(Bild: Viennareport)

Bei der Fashion Week in New York zeigte sich Lily Collins in bester Emily-Cooper-Manier und präsentierte sich in einem schimmernden Ensemble aus Crop-Top und Rock. Doch der High-Fashion-Auftritt der Schauspielerin versetzte ihre Fans auch in große Sorge.

0 Kommentare

Mit der Netflix-Hitserie „Emily in Paris“ hat sich Lily Collins nicht nur in die Herzen der Fans gespielt, sondern wird auch als neue Fashion-Ikone gefeiert. Bei der Modenschau von Calvin Klein in New York machte sie ihrem Ruf jetzt alle Ehre.

Sixpack als Blickfang
Denn Collins schlüpfte für ihren Auftritt auf der New Yorker Fashion Week in einen weißen, schimmernden Pailletten-Look der US-Marke, die die Serien-Beauty in diesem Frühjahr zu ihrem neuen Werbegesicht ernannt hatte. Dazu kombinierte die Serien-Beauty silberne Sandaletten und eine weiße Clutch in der Form des ikonischen CK-Parfüms.

Lily Collins ließ bei der Fashion Week in New York ihren Sixpack blitzen.
Lily Collins ließ bei der Fashion Week in New York ihren Sixpack blitzen.(Bild: Viennareport)

Zwischen Crop-Top und Rock blitzte zudem der Bauch der 36-Jährigen hervor – und ausgerechnet dieser sorgte bei den Fans für jede Menge Aufregung. Denn obwohl Collins stolz ihren Sixpack präsentierte, erschien die Körpermitte der Schauspielerin gleichzeitig fast schon zerbrechlich.

„Ich hoffe, es geht ihr gut“
Auf Social Media meldeten sich daraufhin zahlreiche besorgte Fans zu Wort. „War sie immer so dünn?“, fragte ein Fan sogleich: „Normalerweise sehe ich sie nicht in bauchfreien Oberteilen, deshalb ist mir das nicht aufgefallen. Sie ist wunderschön, aber ich hoffe, es geht ihr gut.“

Die Fans sorgen sich nach Lily Collins Auftritt in New York um die Gesundheit der ...
Die Fans sorgen sich nach Lily Collins Auftritt in New York um die Gesundheit der Schauspielerin.(Bild: Viennareport)

„Versteht mich nicht falsch, ich liebe sie, aber wie kann das gesund sein?“, fragte sich noch ein Fan. Und gleich mehrere wiesen darauf hin, dass Lily Collins dank ihrer Rolle der Emily Cooper auch ein Vorbild für vor allem junge Frauen sei und mit Auftritten wie diesen ein ungesundes Körperbild vermittle.

Fans nehmen Collins in Schutz
Viele Fans nahmen Collins im Netz aber auch in Schutz. Einer schrieb etwa: „Ich habe gelesen, dass sie mit Anorexie zu kämpfen hatte. Anstatt sie dafür zu kritisieren, wie sie aussieht, sollte man sie lieber dafür loben, wie schön sie ist und was für eine tolle Schauspielerin sie ist. Wir haben nämlich wirklich keine Idee von ihrem Leben.“

2017 spielte Lily Collins im Film „To the Bone“ eine junge Frau, die an Magersucht leidet. Im selben Jahr erschien ihre Autobiografie „Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me“, in der sie ganz offen darüber schrieb, jahrelang selbst an einer Essstörung gelitten zu haben.

Lesen Sie auch:
Lily Collins bei Dreharbeiten in Venedig.
Schock am Set
Todesfall! Beliebte Netflix-Serie unterbrochen
23.08.2025
Gondel-Glamour
Fashion-Alarm in der Lagune: Emily jetzt in Venice
17.08.2025

Wie Collins enthüllte, sei der Auslöser dafür die Scheidung ihres Vaters Phil Collins von seiner dritten Ehefrau Orianne Cevey gewesen. Lily Collins stammt aus der Ehe des Musikers mit Schauspielerin Jill Tavelman.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
167.284 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
119.341 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
116.432 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3011 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2255 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1594 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Society International
Fans in großer Sorge
Lily Collins sorgt im Crop-Top für Mega-Wirbel
Sylvie Meis
Das sind ihre Warnsignale beim Männer-Dating
Polyamourös!
Ne-Yo liebt VIER Frauen auf XL-Matratze nach Maß
Riesen-Diamantring
Liam Hemsworth und Gabriella Brooks verlobt!
Heißer Auftritt
Hollywood-Star Dakota Johnson zeigt (fast) alles!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf