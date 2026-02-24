Vorteilswelt
Mehr als geehrt!

Lily Collins verwandelt sich in Audrey Hepburn

Society International
24.02.2026 09:06
„Emily in Paris“-Star Lily Collins verwandelt sich für ihren neuen Film in Audrey Hepburn.
„Emily in Paris“-Star Lily Collins verwandelt sich für ihren neuen Film in Audrey Hepburn.(Bild: APA/AFP/Michael Tran)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lily Collins (36) soll in einem Film über die Arbeiten an der Komödie „Frühstück bei Tiffany“ die Film-Ikone Audrey Hepburn verkörpern. 

0 Kommentare

Der „Emily in Paris“-Star teilte einen entsprechenden Bericht des Branchenmagazins „Deadline“ auf Instagram und schrieb dazu: „,Geehrt‘ und ,überglücklich‘ reichen kaum aus, um auszudrücken, wie ich mich fühle.“ Sie habe Hepburn ihr Leben lang bewundert und verehrt. 

Lily Collins postete die schöne Neuigkeit auf ihrem Instagram-Profil:

Film basiert auf Bestseller
Wie „Deadline“ berichtet, soll Collins die Leinwand-Ikone während der Entstehung des Klassikers „Frühstück bei Tiffany“ (1961) spielen. Auch der Autor Truman Capote soll in dem Film vorkommen.

Der Film basiere auf dem Bestseller „Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany‘s, and the Dawn of the Modern Woman“ von Sam Wasson, das Drehbuch schreibe „Dickinson“-Schöpferin Alena Smith.

„Absolut dafür geboren“
Hepburn zählte zu den größten weiblichen Filmstars der 1950er- und 1960er-Jahre. Zu ihren weiteren bekannten Filmen zählen „My Fair Lady“, „Ein Herz und eine Krone“ und „Sabrina“. Die Britin starb 1991 mit 63 Jahren an Krebs.

Collins ist vor allem als Emily Cooper in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ bekannt.

Lesen Sie auch:
Lily Collins hat mit ihrem Look am Bahnhof in Paris für Aufsehen gesorgt. Die Serien-Emily ...
Très chic, Emily!
Collins in Dessous: Mantel auf, Paris begeistert!
15.12.2025
Ehemann wehrt sich
Shitstorm für Lily Collins nach süßen Baby-News
02.02.2025

Unter ihrem Post drückten viele ihre Freude für Collins über das Projekt aus. Die Tochter von Musiker Phil Collins sei „absolut dafür geboren“, lobte unter anderem ihre Schauspiel-Kollegin Lucy Hale („Pretty Little Liars“).

Society International
24.02.2026 09:06
