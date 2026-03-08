Prass: Seltenes Glücksgefühl und Zoff mit den Fans

Man kann davon ausgehen, dass der erkrankte Christian Ilzer, der am Spielfeldrand von Co-Trainer Moritz Volz vertreten wurde, in der zweiten Halbzeit ob der „Nachlässigkeiten“ (O-Ton Prass) vor dem TV etwas nervös wurde. Wie fühlte sich die Partie ohne Cheftrainer auf der Bank an? „Während des Spiels ist es nicht die Riesenumstellung, wenn der Coach nicht da ist. Er kann ja nicht zu jedem Zeitpunkt, in jeder Minute eingreifen. Er hat uns eine nette Nachricht hinterlassen, die wurde vor der Abschlussbesprechung abgespielt“, verriet der Doppelpacker, der am Samstag seine Bundesligatore zwei und drei erzielte.