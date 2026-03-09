Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elevate-Festival

Marc Almond in Graz: Ein Abschluss mit viel Liebe

Steiermark
09.03.2026 19:00
Marc Almond feierte im Orpheum Graz die Liebe.
Marc Almond feierte im Orpheum Graz die Liebe.(Bild: Johanna Lamprecht)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

„Tainted Love“-Sänger Marc Almond schloss am Sonntagabend das diesjährige Elevate im Grazer Orpheum ab. Das Festival zieht zufrieden Bilanz mit über 12.000 Besuchen. 

0 Kommentare

Eine Ikone der 80er-Jahre lebt und liebt noch wie früher. Marc Almond steht seit 47 Jahren auf den Bühnen dieser Welt und nahm beim Abschlusskonzert des Elevate-Festivals im Grazer Orpheum seine Fans mit auf eine Reise ins vergangene Millennium: Mit „Adored and Explored“ startete er den Abend im Jahr 1996. Offenes Hemd, goldene Kette, rasierte Brust: Der britische „Soft Cell“-Sänger glitzert und glänzt. Auch stimmlich ist Almond mit 68 noch durchaus fit. Die Liebe regiert, sie ist ein „Beautiful Brutal Thing“, manchmal auch „Chaos“. Almond schickt Luftküsse in die Menge.

Marc Almond im Orpheum
Marc Almond im Orpheum(Bild: Johanna Lamprecht)

Mit seinem funkelnden Schal wagt er bei „Jacky“ ein Tänzchen, ein Torero für das Publikum, und nimmt sich selbst angenehmerweise den ganzen Abend lang nicht sonderlich ernst. Überhaupt legt der Brite eine musicalhafte Theatralik gepaart mit sorgloser Leichtigkeit über seinem Auftritt. Das hat ein bisschen was von Kreuzfahrtschiff – im allerbesten Sinne. „Tainted Love“ ist Pflichtprogramm. Mit „Say Hello, Wave Goodbye“ verabschiedet sich Almond vom Festival – eine gefühlvolle Hommage an seinen im Herbst 2025 verstorbenen Soft-Cell-Partner Dave Ball.

„Die Welt ist voller Lösungen“
Eine vorläufige Bilanz des 22. Elevate-Festivals konnte der künstlerische Leiter Bernhard Steirer am Montag schon ziehen. „Wir sind sehr zufrieden. Die Auslastung liegt mit etwa 12.000 Besuchen knapp über dem vergangenen Jahr.“ Ein Höhepunkt war die Eröffnung in der Grazer List-Halle, zu der über Tausend Menschen kamen.

Lesen Sie auch:
Saxophonist Bendikt Giske bei der Elevate-Eröffnung.
Elevate-Eröffnung
Ein kräftiges Lebenszeichen der heimischen Kultur
06.03.2026

Irina Nalis, Kuratorin im Diskursprogramm, gibt sich ebenso zufrieden mit dem Generalthema „Vital Signs – Lebenszeichen“: „Es hat eine gute Stimmung hinterlassen, dass die Welt voller Lösungen ist.“ Nächstes Jahr findet das Elevate von 4. bis 7. März statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
09.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
LIVE
Tag 10 im Nahost-Krieg
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Mathematik-Professor Nowak (Bild li.) im Austausch mit Serienmissbrauchs-Täter Epstein. Er war ...
Jetzt Fall für Politik
So eng waren Epstein und unser Mathematik-Genie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.305 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.772 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.936 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2474 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2273 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1305 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf