Marc Almond in Graz: Ein Abschluss mit viel Liebe

„Tainted Love“-Sänger Marc Almond schloss am Sonntagabend das diesjährige Elevate im Grazer Orpheum ab. Das Festival zieht zufrieden Bilanz mit über 12.000 Besuchen.
Eine Ikone der 80er-Jahre lebt und liebt noch wie früher. Marc Almond steht seit 47 Jahren auf den Bühnen dieser Welt und nahm beim Abschlusskonzert des Elevate-Festivals im Grazer Orpheum seine Fans mit auf eine Reise ins vergangene Millennium: Mit „Adored and Explored“ startete er den Abend im Jahr 1996. Offenes Hemd, goldene Kette, rasierte Brust: Der britische „Soft Cell“-Sänger glitzert und glänzt. Auch stimmlich ist Almond mit 68 noch durchaus fit. Die Liebe regiert, sie ist ein „Beautiful Brutal Thing“, manchmal auch „Chaos“. Almond schickt Luftküsse in die Menge.
Mit seinem funkelnden Schal wagt er bei „Jacky“ ein Tänzchen, ein Torero für das Publikum, und nimmt sich selbst angenehmerweise den ganzen Abend lang nicht sonderlich ernst. Überhaupt legt der Brite eine musicalhafte Theatralik gepaart mit sorgloser Leichtigkeit über seinem Auftritt. Das hat ein bisschen was von Kreuzfahrtschiff – im allerbesten Sinne. „Tainted Love“ ist Pflichtprogramm. Mit „Say Hello, Wave Goodbye“ verabschiedet sich Almond vom Festival – eine gefühlvolle Hommage an seinen im Herbst 2025 verstorbenen Soft-Cell-Partner Dave Ball.
„Die Welt ist voller Lösungen“
Eine vorläufige Bilanz des 22. Elevate-Festivals konnte der künstlerische Leiter Bernhard Steirer am Montag schon ziehen. „Wir sind sehr zufrieden. Die Auslastung liegt mit etwa 12.000 Besuchen knapp über dem vergangenen Jahr.“ Ein Höhepunkt war die Eröffnung in der Grazer List-Halle, zu der über Tausend Menschen kamen.
Irina Nalis, Kuratorin im Diskursprogramm, gibt sich ebenso zufrieden mit dem Generalthema „Vital Signs – Lebenszeichen“: „Es hat eine gute Stimmung hinterlassen, dass die Welt voller Lösungen ist.“ Nächstes Jahr findet das Elevate von 4. bis 7. März statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.