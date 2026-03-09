Marc Almond in Graz: Ein Abschluss mit viel Liebe

Eine Ikone der 80er-Jahre lebt und liebt noch wie früher. Marc Almond steht seit 47 Jahren auf den Bühnen dieser Welt und nahm beim Abschlusskonzert des Elevate-Festivals im Grazer Orpheum seine Fans mit auf eine Reise ins vergangene Millennium: Mit „Adored and Explored“ startete er den Abend im Jahr 1996. Offenes Hemd, goldene Kette, rasierte Brust: Der britische „Soft Cell“-Sänger glitzert und glänzt. Auch stimmlich ist Almond mit 68 noch durchaus fit. Die Liebe regiert, sie ist ein „Beautiful Brutal Thing“, manchmal auch „Chaos“. Almond schickt Luftküsse in die Menge.