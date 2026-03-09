ÖTV-Frauenteam im BJK-Cup ohne Top-500-Spielerin

„Es ist kein Geheimnis“

„Es ist kein Geheimnis, dass wir wegen der heurigen Überlappung mit Linz ersatzgeschwächt sind. Man muss aber auch verstehen, dass sich unsere Topspielerinnen die Chance, bei einem WTA-500-Turnier in Österreich zu spielen, nicht nehmen lassen wollen“, sagte ÖTV-Sportkoordinatorin und Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska.