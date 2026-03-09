ÖTV-Frauenteam im BJK-Cup ohne Top-500-Spielerin

Österreichs Tennis-Frauenteam muss im April im Billie Jean King Cup aufgrund des gleichzeitig stattfindenden WTA-500-Turniers in Linz wie erwartet auf seine besten Spielerinnen verzichten.
Der ÖTV nominierte am Montag für das Event der Europa/Afrika-Gruppe II in Bosnien-Herzegowina Ekaterina Perelygina (Weltranglisten-572.), Anna Pircher (893.), Claudia Gasparovic (1.097.) und Mavie Österreicher (1.146.). Die Auslosung der Fünfergruppen erfolgt am 5. April.
„Es ist kein Geheimnis“
„Es ist kein Geheimnis, dass wir wegen der heurigen Überlappung mit Linz ersatzgeschwächt sind. Man muss aber auch verstehen, dass sich unsere Topspielerinnen die Chance, bei einem WTA-500-Turnier in Österreich zu spielen, nicht nehmen lassen wollen“, sagte ÖTV-Sportkoordinatorin und Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska.
Die Erwartungen seien nicht allzu hoch, der Abstieg soll aber trotzdem vermieden werden. „Wir hoffen, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“
