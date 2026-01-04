Capital Bra: Manager spricht über Drogenproblem

Schwere Vergangenheit mit Drogensucht

Bereits 2020 hatte Capital Bra offen darüber gesprochen, vom Schmerzmittel Tilidin abhängig zu sein, das er mit nur 15 Jahren zum ersten Mal konsumierte. Welche Drogen der Rapper sonst nahm, ist nicht bekannt – in einem Video, das er kürzlich postete, sah es allerdings so aus, als hätte er eine blutige Nase, wie man sie von übermäßigem Kokainkonsum kennt. Dazu sagte sein Manager, Drilon: „Wenn man zu viel Party macht, kann es passieren, dass der Körper nicht mehr mitmacht, auch die Nase.“ In seinem Jahresrückblick auf Instagram schilderte Drilon zudem, dass er Capital Bra im August wegen dessen Drogensucht ins Krankenhaus gebracht hatte.