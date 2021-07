Luki mit 13: „Kann ich Olympiasieger werden?“

Ein Erfolg hat viele Väter. Im Falle des Lukas Weißhaidinger zwei. Dass der jetzige Coach Gregor Högler ihn an die absolute Weltspitze geführt hat, ist hinlänglich bekannt. In der Stunde des Triumphs soll aber auch an jenen Mann erinnert werden, der Luki einst entdeckt und ihn an die internationale Klasse herangeführt hat: Sepp Schopf, der den damals gut 13 Jahre alten Weißhaidinger als Coach übernommen hatte…