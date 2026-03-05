Gerät Mikaela Shiffrin wegen Emma Aicher jetzt noch ins Schwitzen? Das glaubt jedenfalls Ex-Ski-Ass Viktoria Rebensburg. Obwohl der Vorsprung der US-Amerikanerin im Ski-Gesamtweltcup auf Verfolgerin Aicher derzeit 219 Punkte beträgt, könnte es noch zu einem heißen Saisonfinale kommen ...
Neun Rennen stehen bei den Ski-Damen in dieser Saison noch auf dem Programm. Der Vorsprung von Shiffrin schaut da eigentlich schon recht beruhigend aus – wäre da nicht Shootingstar Aicher, die sich derzeit in bestechender Form präsentiert.
Ihr größtes Ass im Ärmel? Während Shiffrin sich wohl auf die jeweils zwei verbliebenen Slaloms und Riesentorläufe konzentrieren wird, nimmt Allrounderin Aicher auch noch die zusätzlichen fünf Speed-Bewerbe mit. „Ich glaube, Mikaela gerät etwas ins Schwitzen und spürt Emmas Atem in ihrem Nacken“, betont so auch die ehemalige Spitzen-Skiläuferin Viktoria Rebensburg.
Ein richtungsweisendes Wochenende
Und ist damit nicht alleine. „Die Chance ist auf alle Fälle da“, glaubt auch Ex-Ski-Ass und Experte Felix Neureuther. Allerdings müsse Aicher da schon fast bei jedem Rennen auf dem Stockerl landen – ganz auszuschließend sei das allerdings in der aktuellen Situation nicht.
Ein möglicherweise richtungsweisendes Wochenende steht für Aicher ab Freitag an. Zwei Abfahrten und ein Super-G im Val di Fassa bieten der Deutschen jedenfalls eine gute Chance, den Druck auf Shiffrin zu erhöhen. Mal sehen, ob die Slalom-Queen tatsächlich noch ins Schwitzen kommt ...
