„Glaube, Mikaela gerät etwas ins Schwitzen“

Ein richtungsweisendes Wochenende

Und ist damit nicht alleine. „Die Chance ist auf alle Fälle da“, glaubt auch Ex-Ski-Ass und Experte Felix Neureuther. Allerdings müsse Aicher da schon fast bei jedem Rennen auf dem Stockerl landen – ganz auszuschließend sei das allerdings in der aktuellen Situation nicht.