Könnte spannend werden

„Glaube, Mikaela gerät etwas ins Schwitzen“

Ski Alpin
05.03.2026 17:47
Darf sich Mikaela Shiffrin (rechts) in dieser Saison wieder über den Sieg im Gesamtweltcup ...
Darf sich Mikaela Shiffrin (rechts) in dieser Saison wieder über den Sieg im Gesamtweltcup freuen?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gerät Mikaela Shiffrin wegen Emma Aicher jetzt noch ins Schwitzen? Das glaubt jedenfalls Ex-Ski-Ass Viktoria Rebensburg. Obwohl der Vorsprung der US-Amerikanerin im Ski-Gesamtweltcup auf Verfolgerin Aicher derzeit 219 Punkte beträgt, könnte es noch zu einem heißen Saisonfinale kommen ... 

Neun Rennen stehen bei den Ski-Damen in dieser Saison noch auf dem Programm. Der Vorsprung von Shiffrin schaut da eigentlich schon recht beruhigend aus – wäre da nicht Shootingstar Aicher, die sich derzeit in bestechender Form präsentiert. 

Emma Aicher
Emma Aicher(Bild: GEPA)

Ihr größtes Ass im Ärmel? Während Shiffrin sich wohl auf die jeweils zwei verbliebenen Slaloms und Riesentorläufe konzentrieren wird, nimmt Allrounderin Aicher auch noch die zusätzlichen fünf Speed-Bewerbe mit. „Ich glaube, Mikaela gerät etwas ins Schwitzen und spürt Emmas Atem in ihrem Nacken“, betont so auch die ehemalige Spitzen-Skiläuferin Viktoria Rebensburg. 

Ein richtungsweisendes Wochenende
Und ist damit nicht alleine. „Die Chance ist auf alle Fälle da“, glaubt auch Ex-Ski-Ass und Experte Felix Neureuther. Allerdings müsse Aicher da schon fast bei jedem Rennen auf dem Stockerl landen – ganz auszuschließend sei das allerdings in der aktuellen Situation nicht. 

Ein möglicherweise richtungsweisendes Wochenende steht für Aicher ab Freitag an. Zwei Abfahrten und ein Super-G im Val di Fassa bieten der Deutschen jedenfalls eine gute Chance, den Druck auf Shiffrin zu erhöhen. Mal sehen, ob die Slalom-Queen tatsächlich noch ins Schwitzen kommt ... 

