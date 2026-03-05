Vorteilswelt
Eder auf Platz fünf

Nika Prevc erobert dritten Gesamtweltcup in Serie

Ski Nordisch
05.03.2026 17:15
Nika Prevc
Nika Prevc(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überfliegerin Nika Prevc hat zum dritten Mal in Serie den Gesamtweltcup der Skispringerinnen gewonnen. Die 20-jährige Slowenin holte am Donnerstag in Lahti in der 27. Einzelkonkurrenz der Saison ihren 15. Sieg und ist bereits sechs Bewerbe vor Schluss nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

0 Kommentare

Ihr Bruder Domen Prevc kann es ihr am Freitag an selber Stelle gleichtun und seine erste große Kristallkugel erobern. Lisa Eder, zuletzt Siegerin in Hinzenbach, wurde in Finnland Fünfte.

  Prevc belohnte sich nach ihrem verpassten Einzel-Olympiasieg – die Favoritin hatte aus Italien Silber von der Normalschanze, Bronze von der Großschanze sowie Gold im Mixed-Team mit nach Hause genommen – für ihre Dominanz im Weltcup. Ihre einzige verbliebene Konkurrentin, die drittplatzierte Japanerin Nozomi Maruyama, hatte sie mit zweimal Höchstweite von 128,5 und 124,5 m klar im Griff. Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen wurde mit 14,2 Punkten Rückstand Zweite.

Sara Takanashi
Sara Takanashi(Bild: GEPA)

Drei Skisprung-Gesamtsiege in Serie waren bisher nur dem Polen Adam Malysz (2000 bis 2002) und der Norwegerin Maren Lundby (2018 bis 2020) gelungen. Rekordhalterin bei den Frauen ist die Japanerin Sara Takanashi mit insgesamt vier großen Kristallkugeln.

Eder von Rang sieben auf fünf
Eder landete bei 119,5 und 117 Metern. Die Salzburgerin hatte sich auf der Schanze in Südfinnland bereits im Training schwergetan, die Weltcup-Dritte schob sich nach Zwischenrang sieben aber noch um zwei Positionen nach vorne. Julia Mühlbacher verbesserte sich nach einem 104-m-Sprung im ersten im zweiten Versuch mit einem 113,5-m-Satz noch um einen Rang auf Platz 21. Hannah Wiegele verpasste als 34. die Qualifikation für den zweiten Durchgang.

Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

In Lahti steht am Freitagvormittag (9.45 Uhr) noch ein weiteres Einzelspringen auf dem Programm, ehe am Nachmittag (14.30) die Männer an der Reihe sind. Bei diesen kann Domen Prevc genau zehn Jahre nach seinem ältesten Bruder Peter als Dritter aus der Geschwister-Riege einen Gesamtweltcup erobern.

