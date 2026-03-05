Nika Prevc erobert dritten Gesamtweltcup in Serie

Eder von Rang sieben auf fünf

Eder landete bei 119,5 und 117 Metern. Die Salzburgerin hatte sich auf der Schanze in Südfinnland bereits im Training schwergetan, die Weltcup-Dritte schob sich nach Zwischenrang sieben aber noch um zwei Positionen nach vorne. Julia Mühlbacher verbesserte sich nach einem 104-m-Sprung im ersten im zweiten Versuch mit einem 113,5-m-Satz noch um einen Rang auf Platz 21. Hannah Wiegele verpasste als 34. die Qualifikation für den zweiten Durchgang.