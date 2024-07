Applegate: Das will sie vor ihrem Tod noch machen

Unter anderem plauderte sie in der neuen Folge aus, dass sie mittlerweile Probleme habe, pikante Stellen an ihrem Körper zu rasieren. So nannte sie Sigler zuerst den „Simon zu meinem Garfunkel“, um dann schnell das Thema zu wechseln und in Anlehnung an den Lockenkopf des Sängers zu erklären: „Genauso sieht mein Busch im Moment aus.“