Baum stürzt auf Forstarbeiter: Per Heli ins Spital

Der 27-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt war gegen 16:40 Uhr auf einer Waldparzelle in Nageltschach gerade mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt, als das Unglück seinen Lauf nahm. Aufgrund der Nähe zur Landesstraße war eine trockene Kiefer mittels Seilwinde gesichert worden – doch der Baum brach plötzlich durch die Seilspannung.