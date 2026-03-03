Baum stürzt auf Forstarbeiter: Per Heli ins Spital

Tragisches Unglück Freitagnachmittag bei Schlägerungsarbeiten in einem Waldstück im Kärntner St. Kanzian: Ein 27-Jähriger wurde von einer Kiefer am Kopf getroffen und schwer verletzt.
Der 27-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt war gegen 16:40 Uhr auf einer Waldparzelle in Nageltschach gerade mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt, als das Unglück seinen Lauf nahm. Aufgrund der Nähe zur Landesstraße war eine trockene Kiefer mittels Seilwinde gesichert worden – doch der Baum brach plötzlich durch die Seilspannung.
Rettungsdienst eilte zu Hilfe
Und fiel in Folge ausgerechnet in Richtung des Mannes und traf diesen direkt am Kopf. Der 27-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst schließlich mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.
