Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue steirische Zahlen

Männer, die länger in Karenz gehen, werden weniger

Steiermark
02.03.2026 11:51
Die Care-Arbeit liegt immer noch in Frauenhand
Die Care-Arbeit liegt immer noch in Frauenhand(Bild: stock.adobe.com – www.nataliabostan.com)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Gleichstellungsbericht der Steiermark: Noch immer gibt es kaum Frauen in der ersten Führungsebene – obwohl die Bildungsabschlüsse bei Frauen höher sind. Wenn Männer Karenz gehen, dann nur sehr kurz. Vize-LH Manuela Khom (ÖVP) für ein verpflichtendes Pensionssplitting.

0 Kommentare

Es gibt kleine Verbesserungen, aber der Weg zur Gleichstellung ist noch ein sehr weiter – so könnte man die Präsentation am Montag zusammenfassen. Auf 200 Seiten wird aufgelistet, wie es um die Gleichstellung in der Steiermark steht.  

Kurzum: Bei den Bildungsabschlüssen haben die Frauen stark aufgeholt bzw. die Männer sogar überholt. 16 Prozent der Steirerinnen haben einen Hochschulabschluss, bei den Männern sind es 14 Prozent. „Vor 40 Jahren lag die Quote bei den Frauen bei zwei Prozent“, sagt Martin Mayer von der Landesstatistik. Dennoch liegt der Frauenanteil aktuell in den Top 100 steirischen Unternehmen in der obersten Führungsebene bei nur 15 Prozent, unter den Vorständen sind es gar nur 8 Prozent, unter den Geschäftsführungen noch viel weniger: 4 Prozent Frauen. Immerhin 21 Prozent beträgt der Frauenanteil in Aufsichtsräten der Top 100-Unternehmen.

Stellten neue Statistik vor: Martin Mayer (Leiter des Referats Statistik und Geoinformation), ...
Stellten neue Statistik vor: Martin Mayer (Leiter des Referats Statistik und Geoinformation), LH-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP), Alexandra Nagl (Leiterin Bildungsabteilung Land Steiermark)(Bild: Verena Schaupp)

Unbezahlte Arbeit und Teilzeit
Stark ist der Kontrast auch bei der sogenannten unbezahlten Arbeit. In Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren arbeiten Frauen im Schnitt 6 1⁄2 Stunden pro Tag unbezahlt, Männer 3 Stunden weniger. Dafür arbeiten Männer etwa 5 Stunden täglich (im Schnitt) bezahlt in einer Erwerbstätigkeit, Frauen 2 1⁄2 Stunden weniger. „Viele Frauen arbeiten Teilzeit, das ist ein großes Problem“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). Das führe langfristig zur Gefahr von Altersarmut. Khom spricht sich für ein verpflichtendes Pensionssplitting aus. Die Anträge sind hier zwar gestiegen, in absoluten Zahlen aber kaum nennenswert (185 – wie auch die „Krone“ zuletzt berichtete).

„Teilzeit ist hilfreich für Kinderbetreuung oder Altenpflege“, sagt Khom, aber die Frauen müssten auch wieder voll in die Arbeit zurückkehren. Denn jede zweite Frau mit Kindern unter 15 Jahren arbeitet in Teilzeit.

Nur 124 Steirer länger als drei Monate in Karenz
Aufholarbeit braucht es auch beim Thema Karenz. Frauen gehen meist ein Jahr in Karenz. Wenn Männer in Karenz gehen, dann weniger als drei Monate. Die Zahl von Männern, die drei Monate oder mehr in Elternkarenz gehen, hat sich von 2013 bis 2023 in der Steiermark verringert (von 194 zu 124 Fällen). 

All diese Faktoren schlagen sich dann in der Pension nieder. So bekommen Frauen in der Steiermark im Schnitt um 38,7 Prozent weniger Pension als Männer. Ansetzen möchte die Politik auch beim Thema Gewaltschutz.

Lesen Sie auch:
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Im Wald vergraben
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
14.01.2026
Lokalaugenschein
Mord an Stefi: Verdächtiger zurück am Tatort
19.12.2025
Expertin klärt auf
Fall Stefi P.: „Es gibt keinen Mord aus Liebe“
02.12.2025

Gewaltschutz verbessern
Im Jahr 2024 wurden in der Steiermark 1.499 Annäherungs- und Betretungsverbote ausgesprochen. Es braucht mehr Vernetzungsarbeit, so Khom. Innerhalb kürzester Zeit musste die Steiermark gegen Jahresende und Jahresanfang zwei brutale Femizide vermelden. Auch in der Berichterstattung müsse man die Opfer stärker ins Rampenlicht rücken als die Täter, mahnt Khom. Erschreckend auch die Zahl: Von 142 Anzeigen wegen Vergewaltigung gab es im Jahr 2024 nur 18 rechtskräftige Verurteilungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
02.03.2026 11:51
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Steiermark
ÖVP
MännerFrauenPension
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Live
krone.at-Liveticker
US-Jets abgeschossen: Kuwait gibt „Fehler“ zu
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktienmärkte auf Talfahrt – Öl und Gas wird teuer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.375 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
398.803 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
137.554 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3875 mal kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
3134 mal kommentiert
Ausland
US-Jets abgeschossen: Kuwait gibt „Fehler“ zu
1368 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf