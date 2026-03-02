Männer, die länger in Karenz gehen, werden weniger

Unbezahlte Arbeit und Teilzeit

Stark ist der Kontrast auch bei der sogenannten unbezahlten Arbeit. In Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren arbeiten Frauen im Schnitt 6 1⁄2 Stunden pro Tag unbezahlt, Männer 3 Stunden weniger. Dafür arbeiten Männer etwa 5 Stunden täglich (im Schnitt) bezahlt in einer Erwerbstätigkeit, Frauen 2 1⁄2 Stunden weniger. „Viele Frauen arbeiten Teilzeit, das ist ein großes Problem“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). Das führe langfristig zur Gefahr von Altersarmut. Khom spricht sich für ein verpflichtendes Pensionssplitting aus. Die Anträge sind hier zwar gestiegen, in absoluten Zahlen aber kaum nennenswert (185 – wie auch die „Krone“ zuletzt berichtete).