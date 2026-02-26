Obwohl die Akzeptanz von bargeldloser Zahlung steigt, sind in manchen Situationen die Geldscheine unabdingbar. Doch was, wenn keine Möglichkeit der Bargeldbehebung in Reichweite ist? Unsere Frage vom 26. Februar lautet: „Gibt es in Ihrer Region zu wenig Bankomaten?“
Wie häufig heben Sie Bargeld ab? Nutzen Sie hierfür Bankomaten, oder greifen Sie dafür extra auf den Service am Schalter zurück? In welchen Regionen sind Ihrer Meinung nach zu wenig Bankomaten vorhanden? Sind Sie vom Wegfall vieler Bankfilialen betroffen? Welche Auswirkungen hat das für Ihre Bankgeschäfte?
Teilen Sie Ihre Meinungen dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.