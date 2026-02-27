Ramadan im öffentlichen Raum: Wie stehen Sie dazu?

Vielfalt oder zu viel Präsenz?

Unternehmen argumentieren häufig mit Nachfrage, Zielgruppenorientierung und wirtschaftlicher Freiheit. Österreich ist religiös und kulturell vielfältiger geworden, und der Ramadan ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Reicht es, solche Angebote als marktwirtschaftliche Entscheidung zu betrachten, oder braucht es eine breitere Debatte darüber, wie viel religiöse Symbolik und Bezugnahme im öffentlichen Raum angemessen ist?