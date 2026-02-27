Vorteilswelt
Ramadan im öffentlichen Raum: Wie stehen Sie dazu?

27.02.2026 14:15
Bei Nordsee gibt es ab 17:00 das neue Ramadan-Menü
Bei Nordsee gibt es ab 17:00 das neue Ramadan-Menü(Bild: Christian Jauschowetz)
Immer mehr Unternehmen und Veranstalter greifen den Ramadan in ihren Angeboten auf. Auch Nordsee bewirbt derzeit ein Ramadan-Menü. Für die einen ist das ein Zeichen gesellschaftlicher Vielfalt, für die anderen eine spürbare Veränderung im öffentlichen Raum. Wie stehen Sie zur wachsenden Sichtbarkeit religiöser Traditionen in Österreich?

Ist es aus Ihrer Sicht ein normaler Ausdruck kultureller und wirtschaftlicher Entwicklung in einem pluralistischen Land? Oder empfinden Sie religiös geprägte Aktionen im Handel und bei Events als Schritt, der kritisch hinterfragt werden sollte? Sehen Sie darin ein Angebot für jene, die den Ramadan begehen, oder eine Verschiebung gesellschaftlicher Gepflogenheiten, die nicht alle gleichermaßen begrüßen?

Vielfalt oder zu viel Präsenz?
Unternehmen argumentieren häufig mit Nachfrage, Zielgruppenorientierung und wirtschaftlicher Freiheit. Österreich ist religiös und kulturell vielfältiger geworden, und der Ramadan ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags. Reicht es, solche Angebote als marktwirtschaftliche Entscheidung zu betrachten, oder braucht es eine breitere Debatte darüber, wie viel religiöse Symbolik und Bezugnahme im öffentlichen Raum angemessen ist?

Haben Sie persönlich den Eindruck, dass Ramadan-Aktionen Ihr Umfeld verändern? Sehen Sie darin ein Zeichen gelungener Integration oder eher eine Entwicklung, die Fragen aufwirft? Bedeutet öffentlicher Raum für Sie in erster Linie Neutralität, oder darf er gesellschaftliche Vielfalt sichtbar widerspiegeln? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Sichtweisen und Erfahrungen.

27.02.2026 14:15
