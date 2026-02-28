Neue Wohnungen in der Draustadt

Das Areal soll nun von privaten Investoren genutzt werden. Geplant ist ein Wohnprojekt inklusive Geschäftsflächen. Im nächsten Schritt soll ein Teilbebauungsplan erstellt werden. „Es gilt, die Interessen der privaten Investoren mit jenen der Stadt abzugleichen“, so Bürgermeister Günther Albel. Fix ist jedenfalls, dass bei dem Projekt ein Grünanteil von 25 Prozent umgesetzt wird. Der Baugrund wird bei diesem Projekt im Eigentum der Stadt Villach bleiben. Es wird alles auf Basis eines sogenannten „Baurechts“ umgesetzt.