Tragischer Unfall in OÖ: 47-Jähriger tot

Ein Wendemanöver auf der Bundesstraße endete für einen 47-jährigen Autofahrer im Mühlvietel (OÖ) tödlich. Er wollte auf der B3 umdrehen und dürfte ein herannahendes Auto übersehen haben. Dessen Lenker konnte nicht mehr bremsen und es kam zum fatalen Crash.
Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am 2. März 2026 gegen 18.30 Uhr auf der B3 im Gemeindegebiet von Luftenberg. Ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg lenkte seinen Pkw von Steyregg kommend in Fahrtrichtung Mauthausen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-jähriger Lenker aus Ungarn sein Auto ebenfalls auf der B3.
Zeugen sahen Unfall
Laut Zeugenaussagen versuchte der 47-Jährige aus bisher unbekannten Gründen, sein Fahrzeug auf der B3 zu wenden. Dabei habe sich das Fahrzeug des 47-Jährigen quer zu beiden Fahrbahnen befunden und rückwärts auf die Gegenfahrbahn zurückgesetzt. Dem 46-Jährigen sei ein Ausweichen nicht mehr möglich gewesen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.
Keine Rettung für Ungarn
Der 47-Jährige musste vom Notarzt reanimiert werden und wurde im Anschluss ins Unfallkrankenhaus gebracht, wo er gegen 21.30 Uhr verstarb. Der 46-jährige Lenker wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ebenfalls ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.
