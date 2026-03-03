Tragischer Unfall in OÖ: 47-Jähriger tot

Zeugen sahen Unfall

Laut Zeugenaussagen versuchte der 47-Jährige aus bisher unbekannten Gründen, sein Fahrzeug auf der B3 zu wenden. Dabei habe sich das Fahrzeug des 47-Jährigen quer zu beiden Fahrbahnen befunden und rückwärts auf die Gegenfahrbahn zurückgesetzt. Dem 46-Jährigen sei ein Ausweichen nicht mehr möglich gewesen, woraufhin es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.