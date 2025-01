Causa Casinos: Ermittlungen wurden eingestellt

Pröll: „Für mich nicht nachvollziehbar“

Neuesten Informationen zufolge wurden auch die diesbezüglichen Ermittlungen gegen den einstigen Vizekanzler, Finanzminister und ÖVP-Chef Josef Pröll eingestellt. Auf Anfrage wollte das ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jedoch nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Pröll ließ in einer Stellungnahme wissen, dass er während den Ermittlungen nicht einvernommen worden sei. „Die anonymen Vorwürfe gegen mich haben jeder Grundlage entbehrt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie ein Verfahren in dieser Dauer ohne relevante inhaltliche Fortschritte bestehen konnte“, wurde Pröll in der schriftlichen Stellungnahme zitiert.