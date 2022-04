Jim Carrey mag nicht mehr: Rückzug aus Hollywood

Carrey ließ allerdings für sich noch ein Hintertürchen offen, dass er doch noch einmal auf die Leinwand zurückkehren könnte: „Es kommt darauf an, ob die Engel mir ein Drehbuch bringen, das in goldener Tinte geschrieben ist. Wenn es ein wirklich wichtiges Thema ist, was die Leute sehen sollten, dann könnte ich irgendwann in der Zukunft noch einmal auf den alten Pfad zurückkehren“.