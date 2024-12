Jim Carey: „Ich habe ziemlich viel Zeug gekauft“

Nun machte der kanadisch-US-amerikanische Schauspieler Ernst. In der Videospielverfilmung „Sonic the Hedgehog 3“ schlüpfte er wieder in die Rolle des verrückten Wissenschaftlers Ivo Robotnik, Erzfeind von Igel Sonic. Der zweite Teil hatte weltweit rund 380 Millionen Euro eingespielt, der dritte ist demnächst in den deutschsprachigen Ländern im Kino zu sehen – in Österreich ab dem 21. Dezember.