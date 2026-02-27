Alle mögen Gust – oder auch nicht

Der Gust, obwohl erst 51, sitzt bereits seit 24 Jahren im Parlament. Er hat nicht nur den Klub der ÖVP im Nationalrat im Griff, er ist auch wichtiger Querverbinder. Das ausgezeichnete Verhältnis zwischen ihm und seinem grünen Gegenüber Sigi Maurer hat, sagt man, das Überleben der Regierungskoalition von ÖVP und Grünen gesichert.