Joel Schwärzler steht im Viertelfinale von Lugano

Beim ATP-75-Challenger in Lugano ist Joel Schwärzler weiter auf Kurs. Im Achtelfinale besiegte das ÖTV-Ass im Youngster-Duell Petr Brunclik nach einem Marathonmatch nach langen 2:52 Stunden Spielzeit knapp mit 7:6, 3:6 und 7:6.
Im Duell der Youngster wurde mit offenem Visier angegriffen, die beiden 19-jährigen Linkshänder Joel Schwärzler (ATP-Nr. 242) und Petr Brunclik (Tch/ATP-Nr. 288) spielten von Beginn weg offensiv. Dementsprechend hart umkämpft war der erste Satz, der erst im Tiebreak enden sollte. Dort aber setzte sich Ländle-Ass Schwärzler schnell ab, servierte zum 7:2 aus.
Auch im zweiten Satz ging es rasant weiter. Allerdings dieses Mal mit dem schlechteren Ende für den Vorarlberger, der Brunclik ziehen lassen musste und nach dem 3:6 in einen Entscheidungssatz musste.
Im finalen Durchgang steigerte sich der Tscheche, während Schwärzler ein wenig den Faden verlor und sich zum 2:3 breaken ließ. Davon sollte er sich aber wieder erholen, holte sich das Break zurück und kämpfte sich in einen weiteren Tiebreaker. Und dort setzte sich das Ländle-Ass dann durch, siegte nach einem Marathonmatch nach 2:52 Stunden Spielzeit mit 7:6(2), 3:6 und 7:6(3).
