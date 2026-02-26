Joel Schwärzler steht im Viertelfinale von Lugano

Auch im zweiten Satz ging es rasant weiter. Allerdings dieses Mal mit dem schlechteren Ende für den Vorarlberger, der Brunclik ziehen lassen musste und nach dem 3:6 in einen Entscheidungssatz musste.

Im finalen Durchgang steigerte sich der Tscheche, während Schwärzler ein wenig den Faden verlor und sich zum 2:3 breaken ließ. Davon sollte er sich aber wieder erholen, holte sich das Break zurück und kämpfte sich in einen weiteren Tiebreaker. Und dort setzte sich das Ländle-Ass dann durch, siegte nach einem Marathonmatch nach 2:52 Stunden Spielzeit mit 7:6(2), 3:6 und 7:6(3).