Sparzwang: Weniger Suppe für Vorarlbergs Patienten

Nicht ohne Stolz verwies er darauf, was für Sparpotenziale man schon alles gehoben habe: So würde den Patienten künftig ein Drittel weniger Suppenbrühe zum Mittagessen gereicht, zudem habe man aus dem Menüplan für die Mitarbeiter „ein paar Luxusthemen“ gestrichen. Zu diesen „Luxusthemen“ zählen unter anderem das bekanntermaßen mit Beluga-Kaviar gleichzusetzende steirische Kernöl sowie ein hochexklusiver Hartkäse, der unter dem Namen „Parmesan“ firmiert und die Geschmacksknospen von Gourmets aus aller Welt in Verzückung versetzt. Statt des Parmesans dürfen sich die Krankenhausmitarbeiter aber ein Ersatzprodukt über die Nudeln reiben – industriell gefertigt zwar, aber immerhin ebenfalls aus Italien.