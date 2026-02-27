30-Tonnen-Kessel schwebte durch die Luft

So etwas sieht man nicht alle Tage: In Lustenau wurde am Donnerstag ein 30-Tonnen-Heizkessel an seinen Platz im Heizwerk der Kelag Energie & Wärme gehievt. Der Kessel wurde in Kärnten hergestellt und mit einem Tieflader nach Lustenau transportiert. Er hat eine Leistung von fünf Megawatt. Im Herbst wird die Biofernwärme Lustenau in Betrieb gehen.



Die Kelag Energie & Wärme investiert rund 28 Millionen Euro in das Biomasseheizwerk und in das Fernwärmeleitungssystem Lustenau. Im Endausbau wird der Energieerzeuger über ein 17 Kilometer langes Netz rund 22 Millionen Kilowattstunden Fernwärme pro Jahr liefern. Sowohl die Biomassebeschaffung als auch den teilweisen Betrieb des Heizwerkes übernimmt das Lustenauer Unternehmen Rauch LFL GmbH.