Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Spezialkran:

30-Tonnen-Kessel schwebte durch die Luft

Vorarlberg
27.02.2026 07:55
Der Heizkessel musste aufgrund seines Gewichts mit Spezialgerät eingesetzt werden.
Der Heizkessel musste aufgrund seines Gewichts mit Spezialgerät eingesetzt werden.(Bild: Kelag Energie &amp; Wärme)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Jede Menge Logistik steckte hinter einer tonnenschweren Aktion, die am Donnerstag in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau über die Bühne ging. Ein 30 Tonnen schwerer Heizkessel wurde dort an seinen Patz gehoben. 

0 Kommentare

So etwas sieht man nicht alle Tage: In Lustenau wurde am Donnerstag ein 30-Tonnen-Heizkessel an seinen Platz im Heizwerk der Kelag Energie & Wärme gehievt. Der Kessel wurde in Kärnten hergestellt und mit einem Tieflader nach Lustenau transportiert. Er hat eine Leistung von fünf Megawatt. Im Herbst wird die Biofernwärme Lustenau in Betrieb gehen.

Die Kelag Energie & Wärme investiert rund 28 Millionen Euro in das Biomasseheizwerk und in das Fernwärmeleitungssystem Lustenau. Im Endausbau wird der Energieerzeuger über ein 17 Kilometer langes Netz rund 22 Millionen Kilowattstunden Fernwärme pro Jahr liefern. Sowohl die Biomassebeschaffung als auch den teilweisen Betrieb des Heizwerkes übernimmt das Lustenauer Unternehmen Rauch LFL GmbH.

Der Heizkessel beim Einheben.
Der Heizkessel beim Einheben.(Bild: Kelag Energie &amp; Wärme)

Zusätzlich zum Biomasseheizkessel wurde im Heizwerk Lustenau auch eine Rauchgaskondensation kombiniert mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe installiert. So kann auch die Wärme in den Abgasen genutzt werden. Im Sommer übernehmen dann Luftwärmepumpen die Wärmeversorgung der Kunden. Als Ausfallsreserve wird aber auch ein Heizölkessel installiert.

Industrielle Abwärme
Die Kelag Energie & Wärme mit Sitz in Villach ist der größte Anbieter von Fernwärme auf der Basis von industrieller Abwärme und Biomasse in Österreich. Das Tochterunternehmen der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft betreibt 85 Fernwärmenetze und rund 900 Heizzentralen in allen österreichischen Bundesländern

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
27.02.2026 07:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 14°
Symbol wolkenlos
Bludenz
5° / 18°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
4° / 15°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
3° / 16°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
147.791 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.413 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.654 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2594 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1330 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1181 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Mehr Vorarlberg
Mit Spezialkran:
30-Tonnen-Kessel schwebte durch die Luft
Turbulenter Prozess
Bisswütiger Angreifer rastet im Gerichtssaal aus
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Sollte man dem Wunsch nach Isolierung nachgeben?
ATP-Challenger
Joel Schwärzler steht im Viertelfinale von Lugano
2400 Euro abgehoben
Mit geklauter Bankomatkarte Konto geplündert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf