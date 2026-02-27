30-Tonnen-Kessel schwebte durch die Luft

Jede Menge Logistik steckte hinter einer tonnenschweren Aktion, die am Donnerstag in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau über die Bühne ging. Ein 30 Tonnen schwerer Heizkessel wurde dort an seinen Patz gehoben.
So etwas sieht man nicht alle Tage: In Lustenau wurde am Donnerstag ein 30-Tonnen-Heizkessel an seinen Platz im Heizwerk der Kelag Energie & Wärme gehievt. Der Kessel wurde in Kärnten hergestellt und mit einem Tieflader nach Lustenau transportiert. Er hat eine Leistung von fünf Megawatt. Im Herbst wird die Biofernwärme Lustenau in Betrieb gehen.
Die Kelag Energie & Wärme investiert rund 28 Millionen Euro in das Biomasseheizwerk und in das Fernwärmeleitungssystem Lustenau. Im Endausbau wird der Energieerzeuger über ein 17 Kilometer langes Netz rund 22 Millionen Kilowattstunden Fernwärme pro Jahr liefern. Sowohl die Biomassebeschaffung als auch den teilweisen Betrieb des Heizwerkes übernimmt das Lustenauer Unternehmen Rauch LFL GmbH.
Zusätzlich zum Biomasseheizkessel wurde im Heizwerk Lustenau auch eine Rauchgaskondensation kombiniert mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe installiert. So kann auch die Wärme in den Abgasen genutzt werden. Im Sommer übernehmen dann Luftwärmepumpen die Wärmeversorgung der Kunden. Als Ausfallsreserve wird aber auch ein Heizölkessel installiert.
Industrielle Abwärme
Die Kelag Energie & Wärme mit Sitz in Villach ist der größte Anbieter von Fernwärme auf der Basis von industrieller Abwärme und Biomasse in Österreich. Das Tochterunternehmen der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft betreibt 85 Fernwärmenetze und rund 900 Heizzentralen in allen österreichischen Bundesländern
