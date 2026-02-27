Bisswütiger Angreifer rastet im Gerichtssaal aus

Zu betrunken, um sich erinnern zu können

Zu Beginn werden drei Videos gezeigt. Sie dokumentieren einen Streit am Bahnhof Dornbirn: Der Angeklagte soll mehrere Menschen mit einem Gürtel verletzt haben. Die Bilder wirken hektisch und unübersichtlich. Der Angeklagte selbst sagt, er könne sich kaum erinnern. Er sei betrunken gewesen. Was geblieben sei: das Warten auf den Bus, eine Frau, die sich ihm näherte, ein eskalierender Moment. „Ich wollte ihr einfach nur Angst machen“, erklärt er zum gezogenen Gürtel. Das Video zeigt jedoch, wie er mit diesem um sich schlägt. Passanten greifen ein, kurz darauf folgt die Festnahme. Auch die Zeugen erinnern sich nur bruchstückhaft. Die Frau spricht von einer Ohrfeige statt eines Würgegriffs. Ein damals bei dem Vorfall verletzter Mann kommentiert nur lapidar: „Ja, da war mal was.“