Britische Königsfamilie erhält Mitleid von Trump

Es tue ihm leid. Trump hat eine gute Beziehung zu König Charles III. Dieser hat den Entzug der Titel von Andrew eingeleitet, womit die britische Monarchie einen Schlussstrich unter den Skandal ziehen will. Auslöser war vor allem die Veröffentlichung der Memoiren eines Epstein-Opfers, die schockierende Details zum sexuellen Missbrauch von zig Frauen und Mädchen ans Tageslicht gebracht hatte. Andrew wird vorgeworfen, die damals minderjährige Virginia Giuffre vergewaltigt zu haben, die er von Epstein vermittelt bekommen haben soll.