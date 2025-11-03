Vorteilswelt
Skandal um Epstein

Britische Königsfamilie erhält Mitleid von Trump

Royals
03.11.2025 07:40
US-Präsident Donald Trump hat im Epstein-Skandal Mitleid mit dem britischen König Charles III. ...
US-Präsident Donald Trump hat im Epstein-Skandal Mitleid mit dem britischen König Charles III. (Bild).(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Prinz Andrew sind wegen der Verwicklung in den Skandal um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Adelstitel entzogen worden. US-Präsident Donald Trump bedauert nun die Lage der britischen Königsfamilie. „Es ist schrecklich, was der Familie widerfahren ist“, sagte er am Sonntag (Ortszeit).

Es tue ihm leid. Trump hat eine gute Beziehung zu König Charles III. Dieser hat den Entzug der Titel von Andrew eingeleitet, womit die britische Monarchie einen Schlussstrich unter den Skandal ziehen will. Auslöser war vor allem die Veröffentlichung der Memoiren eines Epstein-Opfers, die schockierende Details zum sexuellen Missbrauch von zig Frauen und Mädchen ans Tageslicht gebracht hatte. Andrew wird vorgeworfen, die damals minderjährige Virginia Giuffre vergewaltigt zu haben, die er von Epstein vermittelt bekommen haben soll.

Er selbst bestreitet die Vorwürfe. E-Mails zeigen, dass er sich mit Epstein treffen wollte, kurz nachdem dieser aus dem Gefängnis entlassen wurde. „Ich werde schauen, ob ich vor dem Sommer ein paar Tage Zeit finde. Es wäre schön, sich persönlich zu treffen“, schrieb er laut dem „Guardian“ wortwörtlich. Zuvor war er einmal mehrere Tage in Epsteins Anwesen zu Besuch.

Gast bei Epstein-Partys
Der Sexualstraftäter Epstein beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte der Tod für Spekulationen, weil er beste Kontakte in die High Society hatte. Prominente, Milliardärinnen und Milliardäre waren bei ihm ein und aus gegangen, darunter auch US-Präsident Donald Trump, der laut Fotos Gast auf Epstein-Partys gewesen war.

Im Wahlkampf 2024 hatte der Politiker die Freigabe aller Akten versprochen, dem ist er aber bis heute nicht nachgekommen. Im September war Trump zu einem Staatsbesuch in Großbritannien bei König Charles III. zu Gast. Damals wurde wegen Epstein gegen ihn protestiert.

