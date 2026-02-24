Vier Jahre: Letzter Kriegswinter für die Ukraine?

Welche Hoffnung haben Sie auf ein baldiges Ende des Krieges? Wie hoch sehen Sie die Chancen auf eine friedliche Lösung? Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit ein langfristiger Frieden in der Region sichergestellt werden könnte? Oder halten Sie das aufgrund der Art und Weise, in der sich dieser Krieg über die Zeit entwickelt hat, für gar nicht möglich?



Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!