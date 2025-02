Flughafen Klagenfurt: Neue Destinationen und Hotel

Der Flughafen Klagenfurt bietet derzeit neun verschiedene Destinationen an. London, Hannover, Hamburg, Köln, Wien, Mallorca, Alicante (Spanien), Madeira (Portugal) und Paros (Griechenland) sind erreichbar. Und das Angebot soll in Zukunft noch erweitert werden. „Wenn es sich machen lässt, wollen wir auch bald Polen in unser Programm aufnehmen“, erklärt Airport-Geschäftsführer Maximilian Wildt. „Die Wirtschaft in Polen geht gut, da wären viele Kärnten-Touristen zu haben.“