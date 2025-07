Mehr Fluggäste auf dem Klagenfurter Flughafen

Führungen und Airport Run

Der Flughafen bietet sich des Weiteren als Veranstaltungsort an. Flughafenführungen, externe Events und eigene Großveranstaltungen, wie der Airport Night Run am 6. September, locken zusätzlich Besucher an. „Der Flughafen ist mehr als nur ein Ort zum Abheben – er ist ein Ort der Begegnung, der Innovation und des Austauschs“, so Geschäftsführer Wildt.