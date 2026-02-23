Tochter „sauwütend“
Vermisste Mutter taucht nach 24 Jahren lebend auf
Vor über 24 Jahren verließ Michele Hundley Smith ihr Haus im ländlichen North Carolina zum Shopping und kehrte nie zurück. Eine landesweite Suche verlief im Sand, auch die Leiche der dreifachen Mutter wurde nie gefunden. Kein Wunder. Denn jetzt wurde die totgeglaubte Frau entdeckt - quicklebendig.
Laut ihres Ehemanns wollte Smith am 9. Dezember 2001 in den 25 km entfernten K-Mart im Nachbarstaat Virginia fahren, um dort Weihnachtsgeschenke für die Kinder im Alter von 19, 14 und sieben Jahren zu kaufen. Als die 38-Jährige abends nicht zurück und auch nicht zu erreichen war, meldete ihr Mann sie als vermisst. Laut des Rockingham County Sheriff’s Office „wurde sofort eine intensive Suche in mehreren Bundesstaaten“ eingeleitet, an der sich auch das FBI beteiligte. Doch Smith war wie vom Erdboden verschluckt. Ebenso wie ihr dunkelgrüner Pontiac Trans Sport Van mit dem einprägsamen Nummernschild „ROK-N-ON“.
Tochter hatte Hoffnung schon aufgegeben
Die Behörden befürchteten das Schlimmste, was auch die Formulierung „sie ist Mutter von drei Kindern, die ihre Kids nie freiwillig zurücklassen würde“ auf dem landesweiten Suchposter erahnen ließ. Allein Tochter Amanda wollte die Hoffnung nicht aufgeben und richtete 2018 eine „Bring Michele Hundley Smith Home“-Facebook-Seite ein. Bei einem Interview mit einem örtlichen TV-Sender 2024 gestand sie realistisch ein: „Ich weiß wirklich nicht, ob sie noch lebt.“
Die Tochter verfasste ein emotionales Posting auf der Facebook-Seite, nachdem die dreifache Mutter wieder aufgetaucht war:
Polizei: „Sie lebt und ihr geht es gut“
Am 19. Februar erhielten die Ermittler laut des Sheriffs von Rockingham County „neue Informationen, die den Fall Smith betreffen“. Diese führten die Ermittler am Freitag zu einem nicht öffentlich gemachten Ort, an dem sie die Vermisste fanden: „Sie lebt und ihr geht es gut.“ Trotz der geschlossenen Cold Case-Akte gibt es viele ungeklärte Antworten, die die Behörden „auf Wunsch von Smith“ nicht öffentlich machen wollen. Darunter, warum die heute 62-Jährige verschwand und wo sie heute lebt.
Auf Facebook teilte Tochter Amanda ihre gemischten Gefühle: „Ich bin ekstatisch, ich bin sauwütend, mein Herz ist zerbrochen – alles durcheinander.“ Auf die Frage, ob sie in Zukunft wieder eine Beziehung zu ihrer Mutter haben wird, schrieb die 39-Jährige: „Ich kann das ehrlicherweise nicht beantworten, weil ich es selbst nicht weiß. Ich weiß nur, dass wir einst ein tiefes Band voller Liebe hatten – doch dann denke ich an all den Schmerz, den sie erzeugt hat, besonders für meinen Bruder und meine Schwester.“
Für Smiths Cousine Barbara Byrd überwiegt die reine Freude. Im Sender „WWMY“ verriet sie: „Als ich es gehört habe, habe ich laut geschrien – ,Michele lebt, sie lebt‘. Das übertrumpft alle anderen Gefühle und Fragen für mich.“
