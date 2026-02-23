Vermisste Mutter taucht nach 24 Jahren lebend auf

Laut ihres Ehemanns wollte Smith am 9. Dezember 2001 in den 25 km entfernten K-Mart im Nachbarstaat Virginia fahren, um dort Weihnachtsgeschenke für die Kinder im Alter von 19, 14 und sieben Jahren zu kaufen. Als die 38-Jährige abends nicht zurück und auch nicht zu erreichen war, meldete ihr Mann sie als vermisst. Laut des Rockingham County Sheriff’s Office „wurde sofort eine intensive Suche in mehreren Bundesstaaten“ eingeleitet, an der sich auch das FBI beteiligte. Doch Smith war wie vom Erdboden verschluckt. Ebenso wie ihr dunkelgrüner Pontiac Trans Sport Van mit dem einprägsamen Nummernschild „ROK-N-ON“.