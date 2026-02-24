Oft unbewusst: Ein Viertel spielt online illegal

Viele spielen auf illegalen Plattformen

38 Prozent der Österreicher haben in den vergangenen zwölf Monaten im Internet gespielt, ergibt eine neue Umfrage des IFDD im Auftrag der Wirtschaftskammer-Fachgruppe Glücksspiel. Allerdings geben über 26 Prozent an, dabei kein einziges Mal beim einzigen legalen Anbieter Win2Day gespielt zu haben, mehr als 30 Prozent waren nur selten auf der Plattform unterwegs.