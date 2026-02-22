Eric Danes Freundin postet gemeinsame Fotos

Wie berichtet, hat der Hollywood-Star bis zuletzt gegen die immer stärker werdenden Symptome der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, die er im Vorjahr öffentlich gemacht hatte, gekämpft. Am Ende hat er diesen Kampf aber verloren. Davor hatte sich der Schauspieler mit einer hochemotionalen Videobotschaft, die von der Streamingplattform Netflix aufgezeichnet worden war, von seinen beiden Töchter Billie und Georgia verabschiedet. Netflix zufolge war das Gespräch mit Dane im November aufgezeichnet worden – mit der Absprache, es nach seinem Tod auszustrahlen.