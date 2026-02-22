Vorteilswelt
Bewegender Abschied

Eric Danes Freundin postet gemeinsame Fotos

Stars & Society
22.02.2026 12:37
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Drei Tage nach dem Tod von „Grey‘s Anatomy“-Star Eric Dane (53) hat sich nun auch seine Freundin Janell Shirtcliff in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Wobei es sind nicht viele Worte, sondern vielmehr ausdrucksstarke Schnappschüsse. Diese zeigen das Paar unbeschwert, glücklich und verliebt. So will die 42-jährige Fotografin ihren geliebten Eric in Erinnerung behalten – und nicht als den schwer gezeichneten und schwachen ALS-Patienten.

0 Kommentare

Wie berichtet, hat der Hollywood-Star bis zuletzt gegen die immer stärker werdenden Symptome der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, die er im Vorjahr öffentlich gemacht hatte, gekämpft. Am Ende hat er diesen Kampf aber verloren. Davor hatte sich der Schauspieler mit einer hochemotionalen Videobotschaft, die von der Streamingplattform Netflix aufgezeichnet worden war, von seinen beiden Töchter Billie und Georgia verabschiedet. Netflix zufolge war das Gespräch mit Dane im November aufgezeichnet worden – mit der Absprache, es nach seinem Tod auszustrahlen.

Scheidung nach Diagnose abgeblasen
Nun sorgt seine Freundin – mit seiner Ehefrau Rebecca Gayheart war er weiterhin verheiratet, denn eine geplante Scheidung wurde nach der Diagnose abgeblasen – für die nächsten Gänsehautmomente. Die nun auf Instagram veröffentlichten Bilder zeigen schöne und glückliche Augenblicke aus dem Leben des Paares.

Auch ein Video wurde gepostet. Darin sieht man, wie die beiden bei strahlendem Sonnenschein mit einem Auto herumfahren und dabei ein Lied summen. Fotos mit einem Pferd und der Austausch von Zärtlichkeiten finden sich ebenso in der Sammlung, die Fans in aller Welt nun sehen dürfen.

ALS betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.

