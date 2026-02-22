Vorteilswelt
Im Auto gewartet

64-Jähriger lauerte Ex-Frau mit Schlagstock auf

Wien
22.02.2026 11:51
Der Verdächtige stieß wüste Drohungen aus (Symbolbild).
Der Verdächtige stieß wüste Drohungen aus (Symbolbild).(Bild: Dmitriy - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock für eine 44 Jahre alte Frau am Samstag in Wien-Meidling: Als sie nach dem Einkaufen das Geschäft verließ, bemerkte sie plötzlich ein ihr bekanntes Gesicht in einem abgestellten Fahrzeug auf der Straße. Der Ex-Mann der 44-Jährigen hatte auf sie gewartet, bedrohte sie und hielt einen Schlagstock in Händen ...

0 Kommentare

Die 44-Jährige verließ am Samstag kurz vor 12.45 Uhr mit ihren Einkäufen einen Supermarkt in der Längenfeldgasse – und sollte beim Blick auf die Straße einen gehörigen Schock erleiden. Denn in einem Auto saß ihr 64-jähriger Ex-Mann, der sogleich begann, der Frau wüst zu drohen. In seinen Händen hielt er nach Angaben der Frau einen Schlagstock.

Die 44-Jährige ließ sich das jedoch nicht bieten und ging zum verbalen Gegenangriff über. Schlussendlich fuhr der 64-jährige Türke davon.

Zurück zum Tatort
Die Frau alarmierte die Polizei, diese konnte den Verdächtigen in der Folge telefonisch kontaktieren und dazu bewegen, zum Ort des Geschehens zurückzukommen.

Hier finden Sie Hilfe:

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

„Im Kofferraum konnte der Schlagstock vorgefunden werden. Der 64-Jährige wurde aufgrund des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen“, so Polizeisprecherin Julia Schick am Sonntag. Der Mann sei zudem auf freiem Fuß angezeigt worden. 

Wien
22.02.2026 11:51
Wien
