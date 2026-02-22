Hat Österreich die Lawinengefahr im Griff?

Vorteilswelt
22.02.2026 12:00
Wir können wir flächendeckend Lawinenunglücke verhindern?
Wir können wir flächendeckend Lawinenunglücke verhindern?(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Community
Von Community

Mehrere Lawinenabgänge haben in den vergangenen Tagen Todesopfer und zahlreiche Verletzte gefordert, von Tirol bis Salzburg stehen Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Für die einen sind es tragische Einzelfälle trotz moderner Ausrüstung, für die anderen ein alarmierendes Zeichen wachsender Risikobereitschaft im alpinen Raum. Wie blicken Sie auf die jüngsten Lawinenereignisse in Österreich?

0 Kommentare

Sind es aus Ihrer Sicht unglückliche Verkettungen widriger Wetterbedingungen, die selbst erfahrene Wintersportler überraschen können? Oder zeigt sich hier ein sorgloser Umgang mit Warnstufen, Prognosen und Eigenverantwortung? Sehen Sie die Hauptverantwortung bei Einzelnen, die Entscheidungen im freien Gelände treffen, oder braucht es strengere Regeln, Kontrollen und vielleicht Zugangsbeschränkungen bei hoher Gefahr?

Eigenverantwortung oder strengere Vorgaben?
Laut dem Österreichischer Alpenverein und dem Lawinenwarndienst Tirol waren die Bedingungen zuletzt heikel: Triebschnee, Temperaturwechsel und teils erhebliche Lawinengefahr prägten die Lageberichte. Bergrettung und Alpinpolizei appellieren regelmäßig an Vorsicht, Tourenplanung und vollständige Notfallausrüstung. Reichen Aufklärung und Appelle aus, oder braucht es ein Umdenken im Wintertourismus zwischen Freiheit am Berg und kollektiver Verantwortung?

Haben Sie selbst Erfahrungen mit brenzligen Situationen gemacht, die Ihre Risikoeinschätzung verändert haben? Bedeutet der Winter in den Bergen für Sie in erster Linie Naturerlebnis und Freiheit, oder rücken Sicherheit und Verzicht stärker in den Vordergrund? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Erfahrungen!

Community
22.02.2026 12:00
