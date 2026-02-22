LIVE ab 10 Uhr: 50-km-Langlauf mit Stadlober!

Harte Prüfung

Die starken Skandinavierinnen um Karlsson schrecken Stadlober ebenso wenig ab wie die Länge des Rennens und das herausfordernde Profil. Die insgesamt 1900 zu überwindenden Höhenmeter kommen der kletterstarken Salzburgerin entgegen. „Für mich ist das schon eher ein Vorteil, aber ein 50er ist immer ein brutales Rennen“, sagte Stadlober und verwies auf die Besonderheit des Marathons. „Ein 50er ist kein normales Rennen, die Rennzeit wird über zwei Stunden sein. Aber ich bin auch vom Kopf her auf diesen sehr langen Bewerb gut vorbereitet.“