Chinas Superstar Eileen Gu holt doch noch Gold

Nach einem Sturz zum Auftakt demonstrierte Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin sprang fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugte mit sehenswerten Tricks. Nach dem Rennen sank sie in den Schnee, dann fiel Gu ihrer Mutter in die Arme. „Ich habe es geschafft“, sagte sie mit den Tränen in den Augen in die Kamera. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freeski und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.