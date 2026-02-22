Chinas Superstar Eileen Gu holt doch noch Gold

Freeski-Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien doch noch ihre ersehnte Goldmedaille gewonnen und ihre Kritiker verstummen lassen. Die 22-jährige Chinesin setzte sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durch und holte ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia.
Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zweimal triumphiert. In Livigno gab es zuvor jeweils Silber im Big Air und Slopestyle.
Nach einem Sturz zum Auftakt demonstrierte Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin sprang fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugte mit sehenswerten Tricks. Nach dem Rennen sank sie in den Schnee, dann fiel Gu ihrer Mutter in die Arme. „Ich habe es geschafft“, sagte sie mit den Tränen in den Augen in die Kamera. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freeski und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.
