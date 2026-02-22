Stadlober: „Es werden sicher noch Tränen fließen“

Große Emotionen bei Teresa Stadlober nach dem dramatischen 50-Kilometer-Langlauf-Bewerb bei Olympia. Knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt, findet die Österreicherin dennoch lobende Worte für ihre Konkurrentinnen. „Im Laufe des Tages werden aber sicherlich noch einige Tränen fließen“, ist sich Stadlober aber sicher. Ob es ihr letzter Olympia-Auftritt war, ließ sie derweil noch offen.
Bis kurz vor Ende des Rennens war Stadlober mittendrin im Kampf um Bronze. Es war aber schließlich die Schweizerin Nadja Kälin, die sich etwas überraschend über Edelmetall freuen durfte. Sie landete hinter der Schwedin Ebba Anderson und Heidi Weng aus Norwegen, die sich schon früh vom Rest des Feldes absetzen konnten. Stadlober landete schließlich auf dem sechsten Rang – 14,2 Sekunden trennten sie von einer Medaille.
Dennoch bewies Stadlober anschließend, dass sie auch abseits der Loipe zu den ganz Großen zählt. „Ich freue mich für Nadja Kälin. Es ist cool, dass sie auf dem Podium steht, und damit auch mal eine Schweizerin“, erklärt sie im ORF-Interview. Auch für die beiden anderen Medaillengewinnerinnen und den Rest der Verfolgergruppe hatte die Österreicherin nur lobende Worte übrig.
Doch noch einmal Olympia?
Sie selbst müsse das Rennen nun erstmal verarbeiten. „Heute werden sicher noch Tränen fließen“, so Stadlober. Eine Medaille bei Olympia zu verpassen, sei natürlich immer bitter. „Es hat heute leider nicht gereicht. Aber ich hatte eine tolle Saison und kann mir auch heute nichts vorwerfen. Ich habe bis zum Schluss gekämpft. Das spendet etwas Trost.“
Ob es ihr letzter Auftritt bei Olympia war? „Jetzt nach so einem extrem intensiven Rennen, denkt sich wohl jede Athletin immer, warum man sich das antut. Ich bin gerade einfach am Ende meiner Kräfte. Ich bin nicht sicher, ob ich mir das in vier Jahren noch einmal antun werde“, so Stadlober. Die WM werde sie aber noch in Angriff nehmen, dann werde sich zeigen, wie sich die weiteren Karrierepläne entwickeln.
