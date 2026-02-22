Stadlober: „Es werden sicher noch Tränen fließen“

Ob es ihr letzter Auftritt bei Olympia war? „Jetzt nach so einem extrem intensiven Rennen, denkt sich wohl jede Athletin immer, warum man sich das antut. Ich bin gerade einfach am Ende meiner Kräfte. Ich bin nicht sicher, ob ich mir das in vier Jahren noch einmal antun werde“, so Stadlober. Die WM werde sie aber noch in Angriff nehmen, dann werde sich zeigen, wie sich die weiteren Karrierepläne entwickeln.