Kufe ins Gesicht! Polin meldet sich aus dem Spital

Nachdem Kamila Sellier im olympischen Shorttrack von der Kufe einer Konkurrentin im Gesicht getroffen wurde, hat sich die Polin nun erstmals mit einem Update aus dem Spital zu Wort gemeldet. Auf Instagram hatte sie eine kämpferische Botschaft neben einem eindrucksvollen Foto parat. Ihr gehe es „ganz okay“, teilt die Athletin zudem mit.
Es waren schreckliche Szenen, die sich am Freitag beim Olympischen Shorttrack abgespielt haben. Kamila Sellier wurde nach einem Sturz von der Kufe einer Konkurrentin im Gesicht getroffen. Sofort strömte Blut aus der klaffenden Wunde unter ihrem Auge. Das Rennen wurde abgebrochen und die Polin sofort behandelt.
Auf dem Eis sammelte sich Blut. Sellier wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Nun hat sich die Shorttrack-Spezialistin mit einem Update gemeldet. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich im Krankenbett, das die unversehrte Hälfte ihres Gesichts zeigt.
Erste Tests bestanden
Ergänzend ist daneben zu lesen: „Ich weiß, dass ich eines Tages dieses Bild anschauen und mich daran erinnern werde, dass ich stärker bin, als ich je geglaubt habe. Danke für all eure unterstützenden Worte, ich wollte euch nur wissen lassen, dass es mir ganz okay geht.“
Der Leiter der polnischen Olympiamission erklärte zuletzt gegenüber „Eurosport“, dass das Auge der Athletin die ersten Tests bestanden hätte. Ein wichtiger Hoffnungsschimmer für Sellier.
