Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich weiß, dass ...“

Kufe ins Gesicht! Polin meldet sich aus dem Spital

Olympia
22.02.2026 12:12
(Bild: AP/Bernat Armangue)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem Kamila Sellier im olympischen Shorttrack von der Kufe einer Konkurrentin im Gesicht getroffen wurde, hat sich die Polin nun erstmals mit einem Update aus dem Spital zu Wort gemeldet. Auf Instagram hatte sie eine kämpferische Botschaft neben einem eindrucksvollen Foto parat. Ihr gehe es „ganz okay“, teilt die Athletin zudem mit. 

0 Kommentare

Es waren schreckliche Szenen, die sich am Freitag beim Olympischen Shorttrack abgespielt haben. Kamila Sellier wurde nach einem Sturz von der Kufe einer Konkurrentin im Gesicht getroffen. Sofort strömte Blut aus der klaffenden Wunde unter ihrem Auge. Das Rennen wurde abgebrochen und die Polin sofort behandelt. 

Auf dem Eis sammelte sich Blut. Sellier wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort operiert. Nun hat sich die Shorttrack-Spezialistin mit einem Update gemeldet. Auf Instagram postete sie ein Foto von sich im Krankenbett, das die unversehrte Hälfte ihres Gesichts zeigt.

Erste Tests bestanden
Ergänzend ist daneben zu lesen: „Ich weiß, dass ich eines Tages dieses Bild anschauen und mich daran erinnern werde, dass ich stärker bin, als ich je geglaubt habe. Danke für all eure unterstützenden Worte, ich wollte euch nur wissen lassen, dass es mir ganz okay geht.“ 

Lesen Sie auch:
Kamia Sellier wird mit der Trage vom Eis gebracht.
Blutspur am Eis
Kufe ins Gesicht! Schlimmer Sturz im Shorttrack
20.02.2026

Der Leiter der polnischen Olympiamission erklärte zuletzt gegenüber „Eurosport“, dass das Auge der Athletin die ersten Tests bestanden hätte. Ein wichtiger Hoffnungsschimmer für Sellier. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
22.02.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
449.979 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.757 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
156.455 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1041 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
929 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Mehr Olympia
Bemerkenswerte Worte!
Stadlober: „Es werden sicher noch Tränen fließen“
In der Halfpipe
Chinas Superstar Eileen Gu holt doch noch Gold
Vierer-Bob:
Treichl und Co. bei deutschem Doppelsieg Neunter
Pech im Sekunden-Krimi
Bitter! Stadlobers Bronzejagd bleibt unbelohnt
„Ich weiß, dass ...“
Kufe ins Gesicht! Polin meldet sich aus dem Spital
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf