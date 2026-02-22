Kufe ins Gesicht! Polin meldet sich aus dem Spital

Erste Tests bestanden

Ergänzend ist daneben zu lesen: „Ich weiß, dass ich eines Tages dieses Bild anschauen und mich daran erinnern werde, dass ich stärker bin, als ich je geglaubt habe. Danke für all eure unterstützenden Worte, ich wollte euch nur wissen lassen, dass es mir ganz okay geht.“