120 IS-Mitglieder aus Gefängnis ausgebrochen

Die kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sagten hingegen, dass gar 1500 Kämpfer aus dem Gefängnis ausgebrochen seien. Offiziell ist es ein Lager, wobei die Bewohnerinnen und Bewohner von einem Gefängnis sprechen, da sie es nicht freiwillig verlassen könnten. Neben Kämpfern sind auch Tausende Angehörige untergebracht, vor allem Frauen, Jugendliche und Kinder. Man habe dort keine Kontrolle mehr, Verbündete der Regierung hätten trotz eines Waffenstillstands mehrere Haftanstalten im Nordosten des Landes angegriffen, sagten die Demokratischen Kräfte.