Kritik an Olympia-Strecke: „Ein Kindergeburtstag!“

Bei langsamen Bedingungen war Lussnig knapp am Aufstieg ins Semifinale, wurde aber auf den letzten Metern – wohl durch die Schlittschuhschritte – vom Deutschen Tim Hronek aus den Top zwei verdrängt. Der Vorarlberger sprach von einem „verrückten Rennen. Sobald man aus der Spur und dem Windschatten raus ist, ist es langsam.“ Mit seinem Abschneiden war der 24-Jährige aber durchaus zufrieden: „Ich habe richtig gute Ski gehabt. Klar, wäre ich auch noch gerne weitergekommen, aber ich war um das Alzerl zu langsam.“ Im Achtelfinale hatte Lussnig Aujesky ausgebootet. „Es hat mir leid getan für ihn, weil er gut in Form ist. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber so ist der Sport.“