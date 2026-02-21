Auto blieb auf Wiener A23 liegen: Gerammt!

Ein technisches Gebrechen dürfte wohl der Grund gewesen sein, weshalb der Pkw der Frau, die auf der A23 in Fahrtrichtung Favoriten unterwegs war, gegen 2.15 Uhr plötzlich immer langsamer wurde und schlussendlich zum Stillstand kam. Ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf.