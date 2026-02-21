Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau schwer verletzt

Auto blieb auf Wiener A23 liegen: Gerammt!

Wien
21.02.2026 15:11
Der 25-Jährige konnte nicht mehr abbremsen, er rammte das Fahrzeug der Frau (Symbolbild).
Der 25-Jährige konnte nicht mehr abbremsen, er rammte das Fahrzeug der Frau (Symbolbild).(Bild: Tricky Shark - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit schweren Verletzungen im Krankenhaus hat eine Autofahrt für eine 43-Jährige in der Nacht auf Samstag in Wien geendet. Die Frau blieb auf der Südosttangente mit ihrem Auto auf der zweiten Spur liegen. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren – und rammte den Wagen mit seinem Fahrzeug. 

0 Kommentare

Ein technisches Gebrechen dürfte wohl der Grund gewesen sein, weshalb der Pkw der Frau, die auf der A23 in Fahrtrichtung Favoriten unterwegs war, gegen 2.15 Uhr plötzlich immer langsamer wurde und schlussendlich zum Stillstand kam. Ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. 

Die 43-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule.

Überraschung bei Unfallaufnahme
Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Landesverkehrsabteilung Wien stellte sich heraus, dass der 25-jährige Österreicher gar keine Lenkerberechtigung besitzt. Der Mann wurde angezeigt. Beide Fahrzeuge waren durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch die Berufsfeuerwehr Wien entfernt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
21.02.2026 15:11
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-3° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
-4° / 6°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
-3° / 6°
Symbol Schneeregen
Wien 19. Döbling
-4° / 6°
Symbol Schneeregen
Wien 21. Floridsdorf
-6° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
443.097 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.434 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
167.632 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1467 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1372 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1177 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Wien
Frau schwer verletzt
Auto blieb auf Wiener A23 liegen: Gerammt!
Gesicht aufgeschlitzt
Blutiger Messerangriff in Wien-Favoriten geklärt
Reanimation erfolglos
Wien: Wohnungsbrand endet für 57-Jährigen tödlich
Rechtswalzer in Wien
„Dort werden die nächsten Angriffe vorbereitet“
Volkstheater Wien
Die virtuose wie tödliche Macht des Schwachsinns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf