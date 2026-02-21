Auto blieb auf Wiener A23 liegen: Gerammt!

Mit schweren Verletzungen im Krankenhaus hat eine Autofahrt für eine 43-Jährige in der Nacht auf Samstag in Wien geendet. Die Frau blieb auf der Südosttangente mit ihrem Auto auf der zweiten Spur liegen. Ein nachkommender Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren – und rammte den Wagen mit seinem Fahrzeug.
Ein technisches Gebrechen dürfte wohl der Grund gewesen sein, weshalb der Pkw der Frau, die auf der A23 in Fahrtrichtung Favoriten unterwegs war, gegen 2.15 Uhr plötzlich immer langsamer wurde und schlussendlich zum Stillstand kam. Ein hinter ihr fahrender 25-Jähriger konnte mit seinem Auto nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf.
Die 43-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule.
Überraschung bei Unfallaufnahme
Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Landesverkehrsabteilung Wien stellte sich heraus, dass der 25-jährige Österreicher gar keine Lenkerberechtigung besitzt. Der Mann wurde angezeigt. Beide Fahrzeuge waren durch den Verkehrsunfall nicht mehr fahrtüchtig und mussten durch die Berufsfeuerwehr Wien entfernt werden.
