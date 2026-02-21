Jurist fordert Sozialarbeit für Politiker

Problematischer „Freikauf“-Eindruck

Kritisch sieht der Jurist jedoch die Außenwirkung, wenn prominente Persönlichkeiten mit einer reinen Geldauflage davonkommen. „Wenn der Eindruck entsteht, man kann sich freikaufen, leidet das Vertrauen in die Gleichheit vor dem Gesetz“, warnt Possard. Gerade Amtsträger hätten eine erhöhte moralische Verantwortung. Sein Vorschlag: Statt ausschließlich Geldzahlungen sollten häufiger gemeinnützige Leistungen – etwa in sozialen Einrichtungen wie etwa Altersheimen oder Pflegestätten - verhängt werden. Das hätte eine stärkere Signalwirkung und würde das Vertrauen in den Rechtsstaat stärken.