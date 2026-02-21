Eissschnellauf: Massenstart ab 15 Uhr LIVE

Vor sechs Wochen wurde Odor in Polen Massenstart-Fünfter, ebenso im November beim Calgary-Weltcup. „In Polen habe ich wieder gemerkt, wenn ich mich ein bisschen besser positioniert hätte, wäre ich dabei gewesen“, meinte der Gritzener. „Aber du verpasst den Moment kurz, deswegen ist das nichts geworden. Man darf sich nicht zu sehr auf die anderen fokussieren, muss sein eigenes Ding machen. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu sehr auf die anderen, sondern auf mich zu schauen.“