Red change
Carinthia gets a new governor on April 2
For weeks and months, there has been speculation about when Carinthia's governor Peter Kaiser will hand over to his successor Daniel Fellner – now there is a date, and the new governor is making waves with more than just an announcement.
It was more or less an open secret when Governor Peter Kaiser would hand over his office to his successor and SPÖ leader Daniel Fellner – but the confidential date had never been officially confirmed. Fellner emphasized this on Thursday in an interview with the "Krone" newspaper: "You can assume that Peter Kaiser and I will provide information about the next steps in the next two weeks."
