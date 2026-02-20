Vorteilswelt
Red change

Carinthia gets a new governor on April 2

20.02.2026 17:32
Daniel Fellner will soon become governor of Carinthia and wants to be elected as such in two ...
Daniel Fellner will soon become governor of Carinthia and wants to be elected as such in two years.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Clara Milena Steiner
Von Clara Milena Steiner

For weeks and months, there has been speculation about when Carinthia's governor Peter Kaiser will hand over to his successor Daniel Fellner – now there is a date, and the new governor is making waves with more than just an announcement.

It was more or less an open secret when Governor Peter Kaiser would hand over his office to his successor and SPÖ leader Daniel Fellner – but the confidential date had never been officially confirmed. Fellner emphasized this on Thursday in an interview with the "Krone" newspaper: "You can assume that Peter Kaiser and I will provide information about the next steps in the next two weeks."

Nachrichten
20.02.2026 17:32
