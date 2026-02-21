Motorradbauer KTM hat mit Kündigungen begonnen

Nun hat das Unternehmen begonnen, die Betroffenen zu informieren: Die ersten Kündigungen wurden in der abgelaufenen Woche ausgesprochen. „Der Stellenabbau wird bis Ende des Jahres abgeschlossen sein“, heißt es von KTM – ursprünglich war das bis zur Jahresmitte geplant gewesen. Für die Betroffenen stehen ein Sozialplan sowie Plätze in der Arbeitsstiftung von Land und AMS Oberösterreich bereit – darin können sich Teilnehmer mit finanzieller Unterstützung eine bestimmte Zeit lang weiterbilden. 300 Plätze sind in der Stiftung noch frei.