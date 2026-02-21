Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

1-Euro-Angebot

Ende für Traditionsgasthaus nach 163 Jahren?

Oberösterreich
21.02.2026 11:20
Die Roisentaverne in dem beliebten Wallfahrtsort steht seit Anfang Februar leer.
Die Roisentaverne in dem beliebten Wallfahrtsort steht seit Anfang Februar leer.(Bild: TEAM FOTOKERSCHI)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Alois Großbichler (67) kämpft mit allen Mitteln, um sein Gasthaus an den Mann zu bringen. Die Roisentaverne in Maria Neustift (Steyr-Land) sucht mit skurrilem Angebot nach neuem Pächter.

0 Kommentare

Seit drei Jahren genießt Alois Großbichler seine Pension. Der 67-Jährige hatte davor 21 Jahre mit seiner Frau die Roisentaverne in Maria Neustift betrieben. In den letzten drei Jahren waren zwei Pächter am Werk, seit Anfang Februar steht das Traditionsgasthaus allerdings leer. Und genau das bereitet dem ehemaligen Wirt Sorgen. „Der letzte Pächter hat Ende Jänner das Handtuch geschmissen. Es ist sich einfach nicht mehr ausgegangen, zu wenig Frequenz“, erzählt Großbichler.

Pacht um einen Euro angeboten
Seine Söhne haben deshalb auf einer Verkaufsplattform zu drastischen Mitteln gegriffen, die Pacht für das Wirtshaus um einen Euro angeboten. „Das ist natürlich ein symbolischer Wert, gilt lediglich als Verhandlungsbasis“, so der Pensionist. Aber nicht mal das hat etwas gebracht. „Die Leute waren schon neugierig, es hat auch Anfragen gegeben, aber es war noch nichts Konkretes dabei.“

Alois Großbichler kämpft darum, sein Gasthaus an den Mann zu bringen.
Alois Großbichler kämpft darum, sein Gasthaus an den Mann zu bringen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

163 Jahre ein beliebtes Traditionsgasthaus
Maria Neustift bietet eine Kombination aus Natur und Wallfahrtskultur und ist ein beliebter Ausflugsort, die Roisentaverne ist seit 163 Jahren ein Traditionslokal. Deshalb schmerzt es umso mehr, dass vielleicht jetzt endgültig Schluss sein soll: „Wir hatten viele Hochzeiten hier, Sonntage waren ohnehin immer ausgebucht. Ich hatte zwei Köche Vollzeit angestellt und super Mitarbeiter“, so Großbichler. 1500 Euro netto Mietkosten und rund 600 Euro Betriebskosten müssten die neuen Pächter auf den Tisch legen, um das Lokal zu übernehmen. „Aber wir kommen entgegen, denn der Start ist das Schwierigste.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.02.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
440.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
234.379 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
166.802 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1736 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1370 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1347 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Oberösterreich
Frau schwer verletzt
Passantin angefahren: Lenker beging Fahrerflucht
1-Euro-Angebot
Ende für Traditionsgasthaus nach 163 Jahren?
Polizisten beschimpft
19-Jähriger drehte bei Amtshandlung völlig durch
500 Menschen betroffen
Motorradbauer KTM hat mit Kündigungen begonnen
Fünf Wehren im Einsatz
Gartenhütte und Sauna bei Brand komplett zerstört
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf