Ende für Traditionsgasthaus nach 163 Jahren?

Alois Großbichler (67) kämpft mit allen Mitteln, um sein Gasthaus an den Mann zu bringen. Die Roisentaverne in Maria Neustift (Steyr-Land) sucht mit skurrilem Angebot nach neuem Pächter.
Seit drei Jahren genießt Alois Großbichler seine Pension. Der 67-Jährige hatte davor 21 Jahre mit seiner Frau die Roisentaverne in Maria Neustift betrieben. In den letzten drei Jahren waren zwei Pächter am Werk, seit Anfang Februar steht das Traditionsgasthaus allerdings leer. Und genau das bereitet dem ehemaligen Wirt Sorgen. „Der letzte Pächter hat Ende Jänner das Handtuch geschmissen. Es ist sich einfach nicht mehr ausgegangen, zu wenig Frequenz“, erzählt Großbichler.
Pacht um einen Euro angeboten
Seine Söhne haben deshalb auf einer Verkaufsplattform zu drastischen Mitteln gegriffen, die Pacht für das Wirtshaus um einen Euro angeboten. „Das ist natürlich ein symbolischer Wert, gilt lediglich als Verhandlungsbasis“, so der Pensionist. Aber nicht mal das hat etwas gebracht. „Die Leute waren schon neugierig, es hat auch Anfragen gegeben, aber es war noch nichts Konkretes dabei.“
163 Jahre ein beliebtes Traditionsgasthaus
Maria Neustift bietet eine Kombination aus Natur und Wallfahrtskultur und ist ein beliebter Ausflugsort, die Roisentaverne ist seit 163 Jahren ein Traditionslokal. Deshalb schmerzt es umso mehr, dass vielleicht jetzt endgültig Schluss sein soll: „Wir hatten viele Hochzeiten hier, Sonntage waren ohnehin immer ausgebucht. Ich hatte zwei Köche Vollzeit angestellt und super Mitarbeiter“, so Großbichler. 1500 Euro netto Mietkosten und rund 600 Euro Betriebskosten müssten die neuen Pächter auf den Tisch legen, um das Lokal zu übernehmen. „Aber wir kommen entgegen, denn der Start ist das Schwierigste.“
