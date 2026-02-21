Ende für Traditionsgasthaus nach 163 Jahren?

163 Jahre ein beliebtes Traditionsgasthaus

Maria Neustift bietet eine Kombination aus Natur und Wallfahrtskultur und ist ein beliebter Ausflugsort, die Roisentaverne ist seit 163 Jahren ein Traditionslokal. Deshalb schmerzt es umso mehr, dass vielleicht jetzt endgültig Schluss sein soll: „Wir hatten viele Hochzeiten hier, Sonntage waren ohnehin immer ausgebucht. Ich hatte zwei Köche Vollzeit angestellt und super Mitarbeiter“, so Großbichler. 1500 Euro netto Mietkosten und rund 600 Euro Betriebskosten müssten die neuen Pächter auf den Tisch legen, um das Lokal zu übernehmen. „Aber wir kommen entgegen, denn der Start ist das Schwierigste.“