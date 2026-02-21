Vorteilswelt
Nicht unumstritten

„Bitte, den Coach könnt ihr doch nicht entlassen!“

Bundesliga
21.02.2026 07:54
(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Max Senft steht vor seinem 100. Ried-Spiel. Der heutige Top-Coach stand aber öfters auf Kippe. Einmal kämpfte sogar die Freundin des Klubchefs für ihn!

Neunundneunzig Ried-Kerzen brennen bereits auf seiner Pflichtspiel-Torte - morgen in Tirol kommt die hundertste dazu: Max Senft!

Max Senft
Max Senft(Bild: GEPA)

Ein Trainer, von dem heute alle bei Ried überzeugt sind, dass er einmal zu den ganz Großen gehören kann. Einer, dem man dankbar ist, dass er im Winter nicht zu Sturm abgewandert ist. Und einer, den man am liebsten über 2027 hinaus halten würde. Umso kurioser, dass der 36-Jährige längst nicht immer unumstritten war:

  • Selbst sein Start 2022 als Amateurtrainer wurde bereits kritisch beäugt. Sportvorstand Wolfgang Fiala: „Damals waren nicht alle sicher, ob man diese Position wirklich mit einem Profi-Trainer besetzen muss.“
  • Am 1. März 2023 übernahm Senft fliegend die darniederliegenden Profis – den Abstieg konnte am Ende auch er nicht verhindern. Viele wollten danach einen kompletten Neustart – inklusive Trainerwechsel …
  • Nach einem 0:1 bei Admira und nur vier Punkten aus fünf Zweitliga-Runden stand Senft im November 2024 erneut am Abgrund. Präsident Thomas Gahleitner: „Der Druck auf uns, ihn zu entlassen, war vonseiten der Sponsoren, Partner und Öffentlichkeit enorm. Ich bat ihn zu mir nach Kopfing - ohne zu wissen, wie das Treffen enden würde“
Max Senft (2.v.l.) und Thomas Gahleitner (3.v.l.)
Max Senft (2.v.l.) und Thomas Gahleitner (3.v.l.)(Bild: Reinhard Schröckelsberger)

Drei Stunden sprachen sie. Danach sagte Gahleitners Lebensgefährtin Nina Baumann, seit ihrer Kindheit fußballerfahren und mit feinem Gespür: „Ich bitte dich! Den könnt‘ ihr nicht entlassen. Der macht euch zum Meister …“

„Gehen Weg mit gemeinsamer Überzeugung“
Gahleitner: „Ihre Worte bestärkten mich. Ebenso aber der Max selbst. Seine klare sportliche Idee, seine Weitsicht und Konsequenz. Es war spürbar, dass er nicht nur stabilisieren, sondern etwas nachhaltig aufbauen wollte.“ Heute steht Senft bei einem Punkteschnitt von 1,77. Dazu ist Ried der beste Aufsteiger seit 2012/13 und liegt vor dem Tirol-Spiel in den Top-6. Noch wichtiger: Das damalige Gespräch wurde zum Wendepunkt – es schuf echtes Vertrauen. „Seitdem gehen wir den Weg mit gemeinsamer Überzeugung“, sagt Gahleitner. Auch wenn er weiß, dass sich ihre Wege eines Tages trennen werden: „Und dafür wünsche ich dem Max bereits jetzt von Herzen alles Gute.“

Bundesliga
21.02.2026 07:54
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
