„Bitte, den Coach könnt ihr doch nicht entlassen!“

„Gehen Weg mit gemeinsamer Überzeugung“

Gahleitner: „Ihre Worte bestärkten mich. Ebenso aber der Max selbst. Seine klare sportliche Idee, seine Weitsicht und Konsequenz. Es war spürbar, dass er nicht nur stabilisieren, sondern etwas nachhaltig aufbauen wollte.“ Heute steht Senft bei einem Punkteschnitt von 1,77. Dazu ist Ried der beste Aufsteiger seit 2012/13 und liegt vor dem Tirol-Spiel in den Top-6. Noch wichtiger: Das damalige Gespräch wurde zum Wendepunkt – es schuf echtes Vertrauen. „Seitdem gehen wir den Weg mit gemeinsamer Überzeugung“, sagt Gahleitner. Auch wenn er weiß, dass sich ihre Wege eines Tages trennen werden: „Und dafür wünsche ich dem Max bereits jetzt von Herzen alles Gute.“