Gartenhütte und Sauna bei Brand komplett zerstört

Ein Feuer holte die Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren in der Nacht zum Samstag aus den Betten. Gegen 4.30 Uhr früh war in Mehrnbach eine Gartenhütte samt eingebauter Sauna in Flammen aufgegangen und stand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute bereits in Vollbrand.
Keine Verletzten
Sofort begannen mehrere Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung und konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden, die Hütte samt Sauna wurde durch den Brand jedoch komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.
