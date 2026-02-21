Gartenhütte und Sauna bei Brand komplett zerstört

Keine Verletzten

Sofort begannen mehrere Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung und konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden, die Hütte samt Sauna wurde durch den Brand jedoch komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.