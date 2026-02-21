Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Stopplicht“-Kolumne

Hier sind wir sowieso seit langer Zeit Nummer eins

Olympia
21.02.2026 07:36
Olympische Winterspiele in Österreich?
Olympische Winterspiele in Österreich?(Bild: EPA/Krone Kreativ, EPA/MATTEO BAZZI)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi

„Krone“-Sportchef Peter Moizi thematisiert in seiner „Stopplicht“-Kolumne mögliche Winterspiele in Österreich ...

0 Kommentare

Ein Wintersport-Märchen. Saalbach hatte im Vorfeld viel versprochen, die Teams rund um „Bartl“ Gensbichler und ÖSV-„General“ Christian Scherer hielten alles ein. Viele Mühen, die sich gelohnt haben. Alle Rennen auf einem Berg, kurze Wege, Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, keine Auseinandersetzungen, dafür eine umso friedlichere und ausgelassenere Stimmung.

Euphorische Fans, ausverkaufte Arenen. Die Ski-WM im Februar 2025 begeisterte auf allen Ebenen, selbst vom Erzrivalen aus der Schweiz gab es nur Lobeshymnen. Keine Frage, Winterspiele sind eine andere Kategorie, der Aufwand enorm. In Italien werden in acht Sportarten insgesamt 116 Entscheidungen ausgetragen, 92 Länder sind am Start. Doch Österreich braucht sich vor dieser Challenge nicht zu verstecken. Berge, Städte, Infrastruktur, Hotellerie und Gastronomie sind nahezu perfekt für Olympia im Winter geeignet. Und im Inszenieren von großen Winterevents ist Rot-Weiß-Rot sowieso seit langer Zeit weltweit die Nummer eins.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
21.02.2026 07:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
438.089 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
232.012 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
165.468 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1735 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1494 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1362 mal kommentiert
Mehr Olympia
„Stopplicht“-Kolumne
Hier sind wir sowieso seit langer Zeit Nummer eins
Brauchte drei Koffer
Diese „Glatze“ arbeitete bei Olympia für 13 Länder
Krone Plus Logo
Im Süden Brasiliens:
Gstrein wurde noch mehr bejubelt als Braathen
Olympia-Ticker
Bob: Zweier der Damen ab 19 Uhr LIVE
Olympia-Ticker
Langlauf: 50 km der Herren heute ab 11 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf