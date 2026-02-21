Hier sind wir sowieso seit langer Zeit Nummer eins

„Krone“-Sportchef Peter Moizi thematisiert in seiner „Stopplicht“-Kolumne mögliche Winterspiele in Österreich ...
Ein Wintersport-Märchen. Saalbach hatte im Vorfeld viel versprochen, die Teams rund um „Bartl“ Gensbichler und ÖSV-„General“ Christian Scherer hielten alles ein. Viele Mühen, die sich gelohnt haben. Alle Rennen auf einem Berg, kurze Wege, Nachhaltigkeit im Mittelpunkt, keine Auseinandersetzungen, dafür eine umso friedlichere und ausgelassenere Stimmung.
Euphorische Fans, ausverkaufte Arenen. Die Ski-WM im Februar 2025 begeisterte auf allen Ebenen, selbst vom Erzrivalen aus der Schweiz gab es nur Lobeshymnen. Keine Frage, Winterspiele sind eine andere Kategorie, der Aufwand enorm. In Italien werden in acht Sportarten insgesamt 116 Entscheidungen ausgetragen, 92 Länder sind am Start. Doch Österreich braucht sich vor dieser Challenge nicht zu verstecken. Berge, Städte, Infrastruktur, Hotellerie und Gastronomie sind nahezu perfekt für Olympia im Winter geeignet. Und im Inszenieren von großen Winterevents ist Rot-Weiß-Rot sowieso seit langer Zeit weltweit die Nummer eins.
