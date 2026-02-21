Heikler Poker! Wie viel ist Laimer Bayern wert?

Problem nur, dass der FC Bayern in den vergangenen Jahren einige Spieler zu Top-Verdienern gemacht hatte, die ihre Versprechen nicht halten konnten. Die Devise lautet daher nun: Sparen und unnötige Ausgaben vermeiden. Zwar müssen die Münchner Thomas Müller und Leroy Sane kein Geld mehr überweisen und konnten Serge Gnabry nach unten verhandeln, jedoch fordert mit Dayot Upamecano ein weiterer Spieler eine Gehaltserhöhung. Wie viel ist der deutsche Rekordmeister bereit, Laimer entgegenzukommen, wo setzen die Münchner ihre Grenzen? Dem österreichischen Dauerbrenner stehen spannende Verhandlungen bevor ...