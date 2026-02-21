Heikler Poker! Wie viel ist Laimer Bayern wert?

Konrad Laimer auf einer Gehaltsstufe mit Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jamal Musiala? Deutschen Medienberichten zufolge soll der Bayern-Allrounder einen neuen Vertrag ausverhandeln wollen. Steigt der Salzburger in den Kreis der Top-Verdiener auf, oder verzockt sich der 28-Jährige?
Wie „ran“ etwa schreibt, soll Laimer 15 Millionen Euro pro Saison fordern – so viel verdienen an der Säbener Straße aktuell nur Alphonso Davies, Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jamal Musiala.
Mädchen für alles
Was für Laimer spricht: In der laufenden Saison zählt der 28-Jährige zu den wichtigsten Stützen unter Trainer Vincent Kompany, außerdem ist der ÖFB-Teamspieler von der Verteidigung bis ins Mittelfeld variabel einsetzbar. Argumente, die Laimer gerne belohnt hätte.
Problem nur, dass der FC Bayern in den vergangenen Jahren einige Spieler zu Top-Verdienern gemacht hatte, die ihre Versprechen nicht halten konnten. Die Devise lautet daher nun: Sparen und unnötige Ausgaben vermeiden. Zwar müssen die Münchner Thomas Müller und Leroy Sane kein Geld mehr überweisen und konnten Serge Gnabry nach unten verhandeln, jedoch fordert mit Dayot Upamecano ein weiterer Spieler eine Gehaltserhöhung. Wie viel ist der deutsche Rekordmeister bereit, Laimer entgegenzukommen, wo setzen die Münchner ihre Grenzen? Dem österreichischen Dauerbrenner stehen spannende Verhandlungen bevor ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.