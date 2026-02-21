Vorteilswelt
Money, money, money

Heikler Poker! Wie viel ist Laimer Bayern wert?

Deutsche Bundesliga
21.02.2026 10:01
Deutschen Berichten zufolge soll Laimer einen neuen Vertrag ausverhandeln wollen.
Deutschen Berichten zufolge soll Laimer einen neuen Vertrag ausverhandeln wollen.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Konrad Laimer auf einer Gehaltsstufe mit Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jamal Musiala? Deutschen Medienberichten zufolge soll der Bayern-Allrounder einen neuen Vertrag ausverhandeln wollen. Steigt der Salzburger in den Kreis der Top-Verdiener auf, oder verzockt sich der 28-Jährige?

Wie „ran“ etwa schreibt, soll Laimer 15 Millionen Euro pro Saison fordern – so viel verdienen an der Säbener Straße aktuell nur Alphonso Davies, Harry Kane, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Jamal Musiala.

Mädchen für alles
Was für Laimer spricht: In der laufenden Saison zählt der 28-Jährige zu den wichtigsten Stützen unter Trainer Vincent Kompany, außerdem ist der ÖFB-Teamspieler von der Verteidigung bis ins Mittelfeld variabel einsetzbar. Argumente, die Laimer gerne belohnt hätte. 

Unter Vincent Kompany wurde Laimer zum Dauerbrenner.
Unter Vincent Kompany wurde Laimer zum Dauerbrenner.(Bild: GEPA)

Problem nur, dass der FC Bayern in den vergangenen Jahren einige Spieler zu Top-Verdienern gemacht hatte, die ihre Versprechen nicht halten konnten. Die Devise lautet daher nun: Sparen und unnötige Ausgaben vermeiden. Zwar müssen die Münchner Thomas Müller und Leroy Sane kein Geld mehr überweisen und konnten Serge Gnabry nach unten verhandeln, jedoch fordert mit Dayot Upamecano ein weiterer Spieler eine Gehaltserhöhung. Wie viel ist der deutsche Rekordmeister bereit, Laimer entgegenzukommen, wo setzen die Münchner ihre Grenzen? Dem österreichischen Dauerbrenner stehen spannende Verhandlungen bevor ...

Deutsche Bundesliga
21.02.2026 10:01
